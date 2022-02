Un tuffo nel 1400: a Castiglione Olona tornano gli “uomini d’arme” con armature, azze e spade

Un salto nel passato, tra Medioevo e Rinascimento, quando i cavalieri indossavano scintillanti armature e se le davano di santa ragione con azze, spade e lance. E’ quanto promette l’evento organizzato per sabato 26 e domenica 27 febbraio a Castiglione Olona dall’associazione “Sala d’arme Magli d’acciaio – Scherma storica Varese”, che dopo il grande successo della prima edizione, organizza la seconda tappa del torneo “Gesta d’Arme”

All’evento – che si svolgerà all’interno del Pala Fassi, in via Alcide De Gasperi, 1 – parteciperanno associazioni di scherma storica provenienti dal centro e nord Italia.

Ci saranno Il Conte Mezzocuore di Asti, che ha vinto la prima edizione del torneo; La Zoiosa, associazione di scherma medievale e rinascimentale di Mantova; la Scherma Storica Firenze, la Majistro Re e ovviamente la padrona di casa I Magli d’Acciaio.

«Ancora una volta Varese si candida come polo attrattivo per nuove realtà sportive nuove – dicono gli organizzatori – Saranno presenti importanti associazioni provenienti da Emilia Romagna, Piemonte e Toscana che si confronteranno basandosi sulle tecniche tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo, magistralmente sintetizzate nel regolamento dell’Hema in Armis, acronimo di Arti Marziali Storiche Europee in Armatura».

I campioni della prima edizione dovranno conservare i loro titoli sfidando nuovi e vecchi avversari nelle due categorie di combattimento: i pesanti, ossia gli uomini d’arme – atleti completamente corazzati che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada lunga e della lancia da piede – e i leggeri, cioè i lanciotti, fanti dalla più modesta corazzatura e armati di giavellotti, rotella e spada corta.

Ai vincitori di questa edizione verranno dati in premio i simboli della cavalleria: un paio di speroni in bronzo dorato e un cingulum, realizzati dalle mani esperte dell’artigiano Marco di Sarò, di Labortemporis.

Il programma dell’evento

Sabato 26 febbraio:

• Ore 10:30 – Apertura al pubblico.

• Ore 11:30– Inizio del Torneo.

• Ore 15:00 – Premiazione.

Domenica 27 febbraio:

• Ore 10:30 – Apertura al pubblico.

• Ore 11:00 – Inizio Torneo.

• Ore 18:00 – Premiazione.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito e con obbligo green pass.

foto di Roberto Canziani