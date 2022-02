Una serata insieme alle opere del Fotovideoclub Verbano a Sesto Calende

Una serata a Sesto Calende con il Fotovideoclub Verbano dedicata agli autori dell’associazione. L’appuntamento sarà venerdì 11 febbraio alle 21 in sala Cesare da Sesto, in piazza Mazzini. Per l’occasione verranno proiettate otto delle loro opere tra audiovisivi, video e sequenze di fotografie.

Gli artisti in programma saranno: Umberto Pinoli (Parco dell’Argentera), Cristina Moregola (Carlo Bonomi. Sculture), Mario Ferdeghini (Ombre domestiche), Mauro Bianchini (Incubo in nero), Alberto Peruzzotti (Primaveravirus), Antonella Civera (Donne), Enzo Pellitteri (Roma) e Daniele Ossola (Espressioni dall’oriente).

L’invito all’evento è aperto a tutti, soci o no, ma i partecipanti dovranno rispettare le regole anti Covid. Sarà infatti obbligatorio il green pass, la mascherina e mantenere il distanziamento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della città di Sesto Calende.

Il Fotovideoclub ricorda a chi fosse interessato a sostenere le attività dell’associazione che è cominciata anche la campagna di tesseramento per l’anno 2022.