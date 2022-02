Un’altra trasferta tosta, ma il Varese a Chieri vuole far bottino pieno

Una delle settimane più intense del campionato del Varese si concluderà domenica (20 febbraio ore 14.30) a Chieri con un’altra gara tosta per i biancorossi. Dopo il colpo in trasferta a Gozzano e la sconfitta interna contro il Borgosesia, i ragazzi di mister Ezio Rossi cercheranno di fare bottino pieno nel Torinese per non perdere contatto con le zone altissime della classifica e staccare le concorrenti che seguono. Il Chieri, di fatti, è quarto in classifica e segue i biancorossi a 5 punti di distacco; se Disabato e compagni dovessero conquistare i tre punti darebbero una bella spallata alle inseguitrici.

Mister Ezio Rossi mette in luce le qualità dei prossimi avversari: «Sarà una partita molto dura che affronteremo cercando di fare noi la partita e mettere intensità, magari gestendo meglio i momenti. Hanno giocatori importanti come Conrotto, che è anche un grande uomo che vorrei in ogni mia squadra, e il miglior allenatore giovane della categoria che è Marco Didu. Sono dietro di noi e stanno dimostrando di poter lottare per i primi posti. Giocano in maniera attenta, chiudono tutti gli spazi e fanno innervosire; non sarà facile».

«Contro il Borgosesia – prosegue l’allenatore biancorosso – abbiamo pagato due errori ma è la partita che abbiamo creato più occasioni. La squadra a volte va anche fuori giri per voglia di far troppo. Il nostro gioco è molto dispendioso e a volte bisogna avere la lucidità di tirare il fiato e avere più equilibrio. Mi auguro di giocare come fatto nell’ultima gara, evitando gli stessi errori ma con la stessa aggressività e mentalità».

Riguardo alla formazione saranno ancora indisponibili gli infortunati Kennet Mamah, Gabriele Premoli e Leo Baggio, mentre tornerà dalla squalifica Luca Piraccini. Ci si attende qualche cambio negli undici titolari; unico settore invatiato dovrebbe essere la difesa.

Il Varese tornerà a giocare in diretta televisiva: a riprendere la gara ci saranno le telecamere di Sportitalia che trasmetteranno il match in diretta. L’ultima volta fu a novembre 2020, nel corso dello scorso campionato a Imperia, quando ancora sulla panchina biancorossa sedeva David Sassarini; in quell’occasione non portarono bene: i liguri di fatti si imposero 2-0.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete come sempre seguire in tempo reale la gara, azione per azione, commentando o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.