Un’assemblea tra formazioni ecologiste per presentarsi uniti alle elezioni: tra loro c’è Progetto Concittadino Varese

Un’Assemblea Ecologista per portare nel dibattito pubblico italiano proposte concrete per una giusta transizione e per affrontare la crisi climatica in atto, con l’obiettivo di dare al Paese una ripartenza green che competa sul piano della qualità e dell’innovazione amica dell’ambiente anziché sulla compressione dei salari e dei diritti, e lasciare ai nostri figlie e nipoti un mondo ospitale, in grado di assicurare pace, prosperità e benessere.

Per questo insieme ad Ecolò, Progetto Concittadino Varese, AmbientalMente Lecco, Green Italia, Cittàtrepuntozero, sindaci, consiglieri municipali e regionali e altri rappresentanti istituzionali e del civismo e dell’associazionismo italiano si ritroveranno online (con diretta sulla pagina Facebook di FacciamoEco e sul canale youtube di Ecolò) e in presenza a Firenze, il 5 febbraio, per dare vita a un momento di sintesi e raccordo che metta insieme le voci che abitano il panorama ecologista italiano.

In vista dell’evento in 40 promotori hanno elaborato un documento, che ha già raccolto 200 sottoscrizioni, con visioni e azioni prioritarie per costruire insieme una giusta transizione ecologica nel Paese.

«Siamo convinte e convinti – si legge in un passaggio del documento – che la prospettiva della Green Economy e della decarbonizzazione, oltre a garantire la protezione dell’ambiente, crei nuove opportunità per lavori di qualità, per i quali saranno richieste nuove competenze e una diversa organizzazione sociale, e intendiamo impegnarci per promuovere il rinnovamento del sistema educativo e formativo».

Tra i promotori ci sono Vittorio Cogliati Dezza (Green Italia – Forum DD), Rosa D’Amato (Europarlamentare Greens/EFA), Michele Ragosta (Coordinamento nazionale del movimento ecologia e diritti), Brigitte Foppa (Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols), Paolo Brunori (Ecolò), Alessio Pascucci (Sindaco di Cerveteri), Elena Ferrario (Presidente Legambiente Bergamo), Dino De Simone (Progetto concittadino Varese), Pinuccia Montanari (Ecologia e diritti, Ecoistituto ReGe), Umberto Zimarri (Consigliere Comunale di San Giovanni Incarico), Tommaso Grassi (già consigliere Comune di Firenze), Sofia Gentiloni Silveri (Volt Italia) e i deputatati di FacciamoECO.

L’assemblea è pensata come un’occasione per portare al centro del dibattito pubblico proposte ecologiste per la realizzazione di una giusta transizione. E ha l’obiettivo ambizioso di avviare un percorso aperto che porti alle elezioni politiche del 2023 con una lista ecologista inclusiva e competitiva.

Il 5 febbraio si aprirà con il dialogo ‘La transizione ecologica è’ tra Rossella Muroni, deputata di Facciamo ECO, Andrea Morniroli, Forum Disuguaglianze e Diversità, Leonardo Becchetti, Economista e Professore ordinario di economia politica di Tor Vergata, Vula Tsetsi, Segretaria generale del Gruppo Greens/EFA al Parlamento europeo ed il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.

Proseguirà poi con un confronto coordinato da Alessio Dossi di AmbientalMente Lecco dedicato a ‘I territori alla prova della sfida ambientale’ al quale interverranno tra gli altri: Valeria Campagna, Consigliera Comune di Latina; Anna Savarese, Vicesindaca di Giugliano; Federica Vinci, Vicesindaca di Isernia; Claudia Pratelli, Assessora Comune di Roma; Enrico Fedrighini, Consigliere Comune di Milano; Simona Larghetti, Consigliere Comune Bologna, Giulia Massolino Consigliera Comunale di Trieste; Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.