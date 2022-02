Dopo undici anni si scioglie l’associazione Buon Vicinato di Gallarate

Dopo oltre dieci anni (festeggiati lo scorso anno), l’associazione Buon Vicinato di Gallarate chiude i battenti.

«Dieci anni iniziano a pesare sui veterani dell’Associazione e purtroppo la mancanza del ricambio generazionale ha portato alla sofferta decisione, nell’assemblea dei Soci del 3 febbraio 2022, dello scioglimento» dice la presidente Ida D’Angelo, una delle fondatrici del sodalizio, nato da un gruppo di vicini di casa (appunto) del “villaggio di via Padova”, una piccola zona residenziale un po’ isolata (al di là della superstrada) ai margini del quartiere Arnate.

«Dieci anni di Buon Vicinato: un traguardo che mi riempie di gioia e soddisfazione… molte cose sono state fatte, abbiamo portato un po’ di spensieratezza e allegria tra gli anziani, dedicato giochi e concorsi per i bambini, contribuito con opere di bene e dedicato tempo a creazioni portate nei mercatini benefici. Abbiamo fatto rete con altre realtà associative della Città, collaborando in eventi sociali e culturali… in tanti hanno apprezzato il nostro operato nel sociale e per l’attenzione dedicata al rispetto dell’ambiente con i nostri appuntamenti con le “pulizie di primavera” e “Naturonga”».

«La vicinanza che ci ha legato in questi anni continuerà comunque ad esserci…grazie di cuore alle Amiche ed Amici che hanno formato il Buon Vicinato, all’ Amministrazione Comunale di Gallarate che ci ha supportato e con la quale abbiamo spesso collaborato». La Buon Vicinato ha infatti condotto diverse iniziative anche in collegamento con il Comune, in particolare le giornate ecologiche, collaborando prima con l’amministrazione Guenzani e poi con quella dell’attuale sindaco Cassani.

Come altre associazioni, anche la Buon Vicinato soffre anche un po’ la contingenza attuale, fatta di meno occasioni per stare insieme. «Le difficoltà legate al particolare momento dovuto alla pandemia, che stiamo vivendo da ormai troppo tempo – dice il vicepresidente Marco Castoldi – la mancanza di nuove generazioni disposte a dare continuità al lavoro svolto sin ora ed un pizzico di “disimpegno sociale” da parte dei nostri concittadini, sono gli elementi la cui sovrapposizione ha contribuito a prendere la difficile ma necessaria decisione di porre la parola fine a questa avventura durata ben due lustri».

«Da sempre abbiamo promosso iniziative finalizzate a valorizzare e a salvaguardare il territorio. “Pulizie di primavera” – pulizia dei boschi – un’iniziativa ben lontana dai piaceri della tavola dei pranzi sociali di fine giugno che vedevano una folta partecipazione dei soci – dove ci si è presi cura “con mano” del territorio e si manifestava il senso di appartenenza dei volontari» (nella foto di apertura: l’edizione 2012, delle Pulizie di Primavera, con la presenza di Bruno Rigolio, uno dei fondatori, scomparso quattro anni fa).

E ancora la “Naturonga”, «con le sue passeggiate fino alla fine di Gallarate – come diceva mia figlia Margherita che ha contribuito ad idearla, per riscoprire le biodiversità del nostro territorio. Abbiamo poi colmato i pomeriggi spesso interminabili delle persone anziane con “Tra un the ed un biscottino” in collaborazione con l’oratorio di Arnate e valorizzato le nostre tradizioni locali con “Giochi di una volta” e tante altre collaborazioni in occasione del Natale».

Iniziative spesso semplici nella forma, oserei dire famigliari, ma che portavano in dote una ricchezza, che i più attenti negli anni hanno riscoperto, il prendersi cura- in varie forme- del “piccolo angolino di territorio” in cui ognuno di noi vive, al fine di formare uno splendido mosaico raffigurante senso civico e senso di appartenenza. Noi, qualche tessera siamo convinti di averla posata … A breve la bandiera del Buon Vicinato verrà ammainata, ma siamo sicuri che qualcuno raccoglierà quanto lasciamo in eredità, perché, il mosaico, bisogna concluderlo» dice ancora Marco Castoldi.



«Un doveroso ringraziamento va all’amministrazione comunale di Gallarate che da sempre ci ha dato letteralmente una mano nelle nostre attività, alla Protezione Civile di Gallarate, ai volontari del Parco Ticino, alla comunità pastorale Maria Regina della Famiglia e a tutte le realtà con le quali abbiamo avuto il piacere di collaborare in questi anni.