Unico è bello, oggi si celebra la “giornata dei calzini spaiati” 2022

La “giornata dei calzini spaiati” non è solo un gioco bizzarro. Inventato qualche anno fa da una maestra friulana, così narrano le cronache, ha uno scopo ben preciso: insegnare ai bambini ad accogliere la diversità.

L’iniziativa vuole sensibilizzare i bambini, ma anche gli adulti, su un tema universale e inclusivo, basato sul rispetto reciproco, sull’accettazione dell’altro. Diversità insomma è bellezza.

E così oggi, venerdì 4 febbraio, chi lo desidera, a casa, a scuola, al lavoro, potrà indossare due calzini diversi, scattare una foto e postarla sui social con l’hashtag #calzinispaiati2022. Però siccome vorremmo riconoscere i nostri lettori, se vi va, usate anche #varesenews.

A Tradate nelle scuole dell’Istituto comprensivo Galilei i genitori hanno organizzato un concorso fotografico: nei mesi del Covid è diventata anche un messaggio per chi si sente solo, proprio come un calzino spaiato. Un inno quindi alla diversità da un lato e anche alla speranza di ritrovarci al più presto, come un paio di calzini spaiati che si riabbracciano dopo essere stati divisi a lungo…