Uninsubria, Giulio Facchetti rieletto presidente dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione

Il professor Giulio Facchetti è stato rieletto all’unanimità (con 21 voti) presidente dei Corsi di laurea, triennale e magistrale, in Scienze della Comunicazione. Il nuovo incarico triennale di gestire l’offerta formativa, il rapporto con gli studenti e l’interazione tra docenti e studenti è molto gravoso, trattandosi di Corsi di laurea tra i più frequentati dell’Università dell’Insubria. L’insieme degli iscritti supera le 1400 unità e rappresenta circa l’11% dell’intero corpo studentesco.

“I nostri sono i corsi umanistici di maggior successo dell’Ateneo – precisa Facchetti – e superiamo di gran lunga la media di area geografica. La costruzione di un’offerta formativa ricca, finora curata in piena autonomia, costituisce il fulcro dell’attrattività, non scontata, come mostrano analoghe esperienze, ma di esito fallimentare”.

“Mi rammarico del fatto che l’emergenza sanitaria, e altri ostacoli”, aggiunge Facchetti, “ci abbiano impedito, nel precedente triennio, di portare a compimento, in collaborazione con le realtà produttive e professionali del territorio, le iniziative di arricchimento formativo che avevamo preventivato a beneficio degli studenti e delle loro differenti aspirazioni. Ciononostante le immatricolazioni hanno continuato a crescere, e questo ci impegna a completare questo percorso migliorativo”.