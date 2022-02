Vacanza a Bellaria Igea Marina, al mare sulla costiera romagnola

Bellaria Igea Marina è una delle località da non perdere per chi ha voglia di una vacanza sulla Riviera Romagnola. Ma trascorrere le giornate fra la spiaggia e il mare è solo una delle tante opportunità di cui si può usufruire scegliendo questa destinazione per un viaggio: ci sono un sacco di altre attività a cui ci si può dedicare. Un esempio? Un giro in bici nel Parco del Gelso. In questa area verde c’è un piccolo laghetto con le paperelle, spesso richiamate da bambini che lanciano loro briciole di pane (a proposito: se avete dei figli impedite loro di farlo, perché fa male sia alle papere che a tutto l’ecosistema del laghetto). Il parco è stato creato all’inizio del secolo scorso su iniziativa di Vittorio Belli, che voleva creare un parco circondato dal verde. Purtroppo nel corso degli anni la progressiva urbanizzazione ha ridimensionato un po’ quel sogno iniziale, ma il parco è comunque fantastico. Merita di essere vista, fra l’altro, la valle preistorica dei dinosauri. È presente un’area con attrezzi per la ginnastica.

Dove passeggiare a Bellaria Igea Marina

Se si ha voglia di una passeggiata a contatto con la natura, i Sentieri del torrente Uso rappresentano un ideale punto di riferimento. Si tratta di una pista pedonale e ciclabile che si sviluppa per una lunghezza di 6 chilometri accanto al corso d’acqua Uso: inizia dal porto canale di Bellaria e dopo aver fiancheggiato Villa Torlonia giunge a San Mauro Pascoli. Insomma, in poco tempo si passa dallo scenario marino a quello della campagna, ma l’atmosfera è sempre piacevole. In alternativa, se non ci si vuole allontanare dal paese si può optare per una semplice camminata nel centro storico, magari all’Isola dei Platani. Qui c’è anche l’omonimo centro commerciale outdoor, in un contesto con duecento piante secolari che in estate regalano l’ombra perfetta per proteggersi dal caldo. Non di rado qui vengono organizzati mercatini ed eventi. Lungo la passeggiata si incontrano la Chiesa del Sacro Cuore, negozi, gelaterie e bar. L’isola pedonale consente di camminare anche con i bambini al seguito senza che ci si debba preoccupare del transito delle macchine.

Un tour culturale a Bellaria Igea Marina

Fra i luoghi storici di Bellaria c’è la Torre Saracena, che fu eretta in seguito alle invasioni compiute alla fine del Cinquecento dai pirati turchi al fine di proteggere i residenti del luogo. Una volta la torre si affacciava sulla costa, e serviva ad avvistare gli eventuali nemici che si avvicinavano. Oggi si può visitare, anche perché i suoi locali ospitano una esposizione permanente di conchiglie, ma da visitare è anche il giardino, impreziosito da numerose barche antiche. Vale la pena di fermarsi a guardare, inoltre, le bici delle mogli dei pescatori, che al porto aspettavano che i loro mariti rientrassero dal mare per poi andare in bici nell’entroterra e scambiare il pesce con la verdura, la frutta o le uova.

Il porto canale

Il porto è senza dubbio una delle location più suggestive in cui ci si può imbattere a Bellaria, dove oggi almeno 200 famiglie vivono di pesce. Insomma, i tempi cambiano ma per fortuna qualcuno mantiene viva la tradizione del passato, anche se quello che un tempo era un borgo di contadini e di pescatori adesso è un centro di villeggiatura. Nel porto è visibile la Teresina, una nave storica che fu realizzata alla fine degli anni Quaranta. Si tratta di un bragozzo lungo più o meno dieci metri che negli anni Ottanta è stato usato come vongolara, e che oggi prende parte a rievocazioni e regate storiche.

Dove alloggiare