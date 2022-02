Il Varese al lavoro per la sfida all’Imperia. Biglietti in vendita

La settimana intensa del Varese (Gozzano, Borgosesia e Chieri) si è chiusa con 4 punti che, in base alla prestazione, sarebbero potuti essere di più. Questo però è il bello – o brutto – del calcio e per i biancorossi non resta che guardare avanti e pensare di ottenere il massimo dalle prossime sfide in programma. Domenica 27 febbraio al “Franco Ossola” arriverà l’Imperia, che in questo campionato sta facendo fatica ma che contro i biancorossi, tra questa e la passata stagione, ha vinto tre volte in tre occasioni. La gara di andata fu forse la peggiore stagionale per Disabato e compagni per gioco espresso e per errori commessi tra autogol, espulsioni e rigori sbagliati (leggi qui).

La squadra di mister Ezio Rossi ha ripreso regolarmente gli allenamenti alle Bustecche, accogliendo i rientri importanti in gruppo di Kennet Mamah e di Gabriele Premoli, che domenica potrebbero essere soluzioni importanti nel corso della gara. Si è rivisto anche Leo Baggio, che prosegue il lavoro verso il rientro dopo il fastidioso guaio muscolare. “Esordio” in allenamento per il giovane portiere Ivan Montorio, portiere della squadra Under 15.

Il mercoledì è stato utile nel Girone A di Serie D per giocare un recupero: il Derthona ha vinto 2-0 in casa dell’Rg Ticino tornando in gioco per le posizioni di vertice. I leoni piemontesi ora sono a soli 2 punti dal Varese e con una gara in meno.

La società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti:

Da oggi – mercoledì 23 febbraio – fino alle 23:59 di sabato 26 febbraio è possibile acquistare i biglietti in prevendita attraverso la piattaforma Diyticket.it raggiungibile attraverso il nostro sito dalla sezione “Biglietti”. I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro. Settore ospiti 10 euro. Previsto 1 euro di diritti di prevendita.

Domenica sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello Stadio in via Vellone a partire dalle ore 13:00; I cancelli apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40: l’accesso all’impianto, come previsto dalle disposizioni di legge, dai 12 anni compiuti sarà consentito esclusivamente a chi è in possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato.