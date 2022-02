A Varese annullato l’incontro sulla giornata contro lo spreco alimentare

Causa covid, è annullato e rimandato a data da destinarsi l’incontro “Varese città antispreco”, previsto per oggi, sabato 5 gennaio, a Palazzo Estense in occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare: due relatori sono impossibilitati a partecipare per motivi legati al covid.

L’appuntamento verrà organizzato non appena possibile.