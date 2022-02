Varese celebra il Giorno del Ricordo al Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati

Domani, giovedì 10 febbraio, è il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. A Varese la giornata verrà celebrata alle ore 11.00 presso il Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati, in via Pista Vecchia (zona Stadio-Palazzetto dello Sport).

Durante la commemorazione sono previsti i saluti del sindaco di Varese, Davide Galimberti e del Presidente del Comitato Provinciale di Varese A.N.V.G.D. Pier-Maria Morresi, e il discorso dell’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia.