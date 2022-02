Il Varese chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro il Novara

Superato anche l’esame di Fossano (leggi qui come è andata) il Varese avrà ora la grande sfida contro il Novara. Al “Franco Ossola” andrà in scena – domenica 6 febbraio ore 14.30 – la contesa tra prima e seconda del Gruppo A di Serie D con i biancorossi nel ruolo dell’inseguitrice che deve colmare il gap per tenere aperta la lotta per la vetta della graduatoria.

La vendita dei biglietti è stata aperta e la società varesina spera di avere il supporto del pubblico e che il fattore “Franco Ossola” possa portare una spinta in più alla squadra di mister Ezio Rossi per ottenere i tre punti.

Da oggi – giovedì 3 febbraio – sono in vendita i tagliandi per il match e la società consiglia di acquistare in prevendita, così da evitare ingorghi ai botteghini domenica prima della partita.

IL COMUNICATO

Domenica 6 febbraio al “Franco Ossola” è in programma Città di Varese-Novara, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D.

Per l’occasione i biglietti della partita potranno essere acquistati in prevendita attraverso la piattaforma Diyticket.it fino alle 23:59 di sabato in due modalità: on line dalla sezione biglietti dal sito cittadivarese.it e telefonicamente contattando lo 06-0406 (anche via WhatsApp) e poi pagare in uno dei 45.000 Punti Mooney (servizio attivo fino alle 18:00 di venerdì). Sabato 5 febbraio, in aggiunta, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la nostra sede allo Stadio dalle ore 12:00 alle 14:00.

L’acquisto in prevendita è obbligatorio per tutti i sostenitori al seguito del Novara, mentre i sostenitori del Città di Varese potranno acquistare il biglietto anche domenica al botteghino dello Stadio dalle ore 13:00.

I PREZZI

Tribuna centrale 16 euro

Tribuna laterale 12 euro (ridotto 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70)

Distinti 8 euro (ridotto 6 euro per i minori di 16 anni e gli over 70)

Settore ospiti (Curva Sud) prezzo unico 10 euro OBBLIGATORIAMENTE IN PREVENDITA

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40, con gli ingressi che avverranno da tre punti di accesso: settore tribuna da Via Vellone, settore distinti da Via Stadio e settore ospiti (curva Sud) da Piazzale de Gasperi.

Come da disposizioni vigenti l’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto mentre all’interno dell’impianto sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.