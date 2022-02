Il Varese a Fossano non può distrarsi: “Partita da vincere”

Domenica 6 febbraio al “Franco Ossola” il Varese avrà la grande sfida contro il Novara. Un appuntamento che può essere il crocevia di questa stagione, ma perché la gara di domenica abbia un senso i biancorossi dovranno vincere il turno infrasettimanale a Fossano mercoledì 2 febbraio (ore 15.00 il fischio d’inizio).

Allo stadio “Pochissimo” i ragazzi di mister Ezio Rossi avranno una sfida che nasconde parecchie insidie, prima su tutte non dare la giusta importanza al match e farsi distrarre dal prossimo impegno. «Tutte le partite si decideranno sul filo del rasoio – spiega l’allenatore del Varese – e tra quelle che ci aspettano la maggior parte sarà così. Bisogna essere sul pezzo per 95 minuti e sapere che ogni palla può essere quella decisiva e va giocata con intensità e decisione. Conosco bene l’ambiente di Fossano, spesso hanno un atteggiamento diverso nella seconda parte del campionato e arrivano in un buon momento. A Ligorna hanno fatto la partita, pur subendo due gol perché giovani. Sarà un’altra battaglia».

Non ci saranno Mapelli – squalificato – e Leo Baggio infortunato mentre per Tosi sarà l’arbitro a decidere se il tutore che ha al braccio a causa della frattura alla mano può essere utilizzato in partita. Mister Ezio Rossi ha in mente di cambiare diverse pedine rispetto alla gara vinta contro la Lavagnese: «I giocatori in allenamento mi stanno dimostrando di essere tutti allo stesso livello. C’è tanta gente che sta bene e ha bisogno di giocare e credo che possano fare bene. La nostra filosofia è quella di avere tanti giocatori che possono essere titolari, non solo i 13 che si vedono di solito in Serie D. Abbiamo ancora metà campionato da giocare e speriamo che questa possa essere la nostra forza».

«È una partita da vincere – conclude mister Rossi – e dobbiamo andare in campo con la giusta intensità. Serviranno gli attributi e dimostrare di essere squadra».

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato sul liveblog di VareseNews (guarda qui). Ci sarà spazio nel corso del match per i vostri commenti in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A XXI GIORNATA

Caronnese – Rg Ticino; Casale – Sestri Levante rinviata; Chieri – Derthona; Gozzano – Asti; Lavagnese – Imperia; Pdahe – Bra; Saluzzo – Ligorna; Vado – Sanremese; Fossano – Varese; Novara – Borgosesia.

CLASSIFICA: Novara 44; Varese 36; Sanremese 34; Chieri 33; Borgosesia, Derthona 31; Gozzano 29; Pdhae, Vado 28; Casale, Bra 27; Sestri Levante 26; RG Ticino 21; Asti 20; Ligorna 19; Caronnese, Lavagnese, Fossano 16; Imperia 15; Saluzzo 11.