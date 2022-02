Varese a Gozzano per ritrovare la vittoria: “Per fare risultato dobbiamo giocare al massimo”

Dal Novara, con la lunga coda polemica che ha fatto seguito alla partita, a una novarese. Il Varese deve lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta di domenica al “Franco Ossola” e ripartire di slancio. Il prossimo avversario sarà, ironia del destino, una squadra della provincia di Novara: il Gozzano. La sfida allo stadio “D’Albertas” si giocherà sabato 12 febbraio (ore 14.30) in vista dell’intensa settimana che vedrà poi il turno infrasettimanale casalingo contro il Borgosesia e domenica prossima (20 febbraio) la trasferta di Chieri.

Mister Ezio Rossi commenta come è passata la settimana: «I giocatori hanno reagito in maniera normale: qualche giorno di arrabbiatura ma il lavoro è rimasto costante e da ieri speriamo di aver cancellato tutto. Non voglio più sentire il discorso Novara e pensiamo solo a quello di buono che stiamo facendo

«Ci aspetta una delle più difficili trasferte della stagione – spiega l’allenatore del Varese – perché incontriamo una squadra molto complicata. Sono la migliore difesa del campionato e giocano un buon calcio: abbiamo subito una prova da novanta. Ci siamo già incontrati due volte quest’anno, prima in amichevole e poi in campionato, ed è stata la squadra che più ci ha messo in difficoltà sul piano del gioco. Hanno cambiato un paio di giocatori in attacco, sono velocissimi davanti e sono molto pericolosi sulle ripartenze. Oltre a questo sono solidi perché ha subito solo 14 gol e le squadre che prendono poche reti sono le più difficili da affrontare. Per fare risultato dobbiamo essere al massimo. Sarà una partita molto intensa tra due squadre che si rispetteranno».

Come anticipato, la trasferta di Gozzano sarà solo il primo di tre impegni ravvicinati e difficili. «È una settimana chiave – analizza mister Rossi – perché tra le squadre di alta classifica abbiamo il calendario più difficile in queste tre partite. Affrontiamo squadre che all’andata hanno fatto benissimo, poi però dovremo stare attenti perché nel girone di ritorno è tutto più difficile».

Per la trasferta di Gozzano mancheranno Luca Di Renzo, squalificato, e gli infortunati Leonardo Baggio e Gabriele Premoli, fermato da un problema al ginocchio»

Il Gozzano arriva a sua volta da una buona striscia di risultati utili e nelle ultime 9 di campionato ha perso solo contro il Novara al “Piola” 1-0. Nei tre d’attacco potrebbe esserci Andrea Repossi, l’esterno che l’anno scorso a Varese si infortunò dopo pochi minuti in campo a Tortona e che si è accasato in rossoblu dopo aver svolto la preparazione proprio con i biancorossi. Nell’ultima giornata i ragazzi allenati da Massimiliano Schettino hanno pareggiato 0-0 a Ligorna: risultato che sta stretto ai cusiani che non sono riusciti a trovare il gol.

