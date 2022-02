A Varese il liceo Ferraris fa il pieno di iscrizioni ma non ci sarà posto per tutti

Più di un iscritto su due ha scelto un liceo, quasi uno su quattro si è iscritto allo scientifico. L’offerta scientifica, quindi, mantiene inalterato il gradimento, alimentandolo costantemente.

A VARESE E’ IL FERRARIS IL PIU’ GETTONATO

Anche nella città di Varese è lo scientifico a registrare il boom di iscrizioni con oltre 360 domande. Un risultato che vede il dirigente Marco Zago molto soddisfatto perché è la conferma che questa scuola conquista il favore di tanti studenti e delle loro famiglie.

IL LICEO E’ IN OVERBOOKING

La grande popolarità, però, ha il rovescio della medaglia: « I ragazzi in uscita quest’anno sono 270, quindi avremo bisogno di aggiustare un po’ l’elevata richiesta. Noi potremmo attivare 10 prime ma la domanda è per 13. Quindi incontrerò i dirigente dell’Ufficio scolastico di Varese e gli esponenti della Provincia per vedere come poterci organizzare. Ho già la disponibilità di classi nello stabile di via Valverde. Ora abbiamo mandato un questionario a tutti gli iscritti per capire chi e come riorientare quanti non potremo proprio accogliere. È sempre un dispiacere dire di no a un ragazzo e deludere le sue aspettative. Per questo motivo sonderò ogni possibilità per limitare il più possibile il riorientamento. È un risultato che un po’ mi sorprende dopo che erano stati autorizzati nuovi percorsi di scienze applicate sia a Bisuschio sia a Gavirate».

AL VIA ANCHE IL PERCORSO QUADRIENNALE

Il liceo Ferraris ha ricevuto iscrizioni in tutti i corsi proposti: piacciono sempre molto le scienze applicate ma anche il corso tradizionale del latino ha visto crescere le domande rispetto allo scorso anno. Il liceo sportivo ha registrato una cinquantina di domande e anche il percorso in inglese avvierà una prima. Ottiene abbastanza iscrizioni il corso quadriennale, ricalibrato rispetto allo scorso anno e recentemente approvato dal Ministero. Buona anche la risposta dell’offerta con potenziamento di matematica e fisica.