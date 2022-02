Il Varese è pronto per la grande sfida: “Novara forte ma ce la giochiamo alla pari”

Il grande appuntamento, quello segnato da inizio stagione sul calendario, è finalmente arrivato: domenica 6 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” il Varese ospiterà il Novara per lo scontro di alta classifica del Girone A di Serie D.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in ottima forma: i novaresi, primi in classifica con 8 punti di vantaggio sui varesini, nel 2022 hanno vinto contro Asti e Borgosesia e a Masnago punteranno sull’attacco atomico formato da Dardan Vuthaj (capocannoniere di tutta la Serie D con 23 gol) e Vincenzo Alfiero (13 di cui 11 con il Bra) che assieme sommano 36 gol in stagione, uno in più di tutta la Sanremese, secondo miglior attacco del girone; senza dimenticare l’argentino Pablo Gonzalez, decisivo nella gara di andata con due assist decisivi per la vittoria novarese.

I biancorossi dopo la sosta natalizia hanno vinto e convinto contro Caronnese, Lavagnese e Fossano e vogliono ottenere una vittoria per accorciare le distanze dalla vetta e tenere aperto il più possibile la lotta per il primo posto. Se l’attacco è il punto forte del Novara, le fortune biancorosse arrivano dalla difesa: un solo gol subito nelle ultime sette uscite a sottolineare la solidità bosina.

Alla vigilia della gara l’allenatore del Varese Ezio Rossi ha le idee chiare: «È una partita importante, non è decisiva ma vale più di una normale sfida. Possiamo dare fastidio a una squadra che è stata costruita con importi importanti ma grande saggezza. A guardare i numeri il Novara sembra una corazzata imbattibile però il calcio è bello perché dà la possibilità a tutti e noi, ne sono convinto, possiamo giocarcela alla pari. Per fermare il loro attacco servirà un grande lavoro da parte di tutti ma la nostra forza sta anche nel modo di difendere del collettivo».

Mister Rossi e la squadra si aspettano una risposta da parte della città, che possa riempire le tribune del “Franco Ossola” e diventare un fattore: «La pressione del pubblico all’andata ha fatto la differenza e spero che si invertano le cose giocando in casa e che il nostro pubblico ci dia questa forza. Avere duemila persone che ti danno una mano sarebbe una bella cosa, oltre che un bel segnale per la città, per i ragazzi e per il lavoro che la società sta portando avanti. La squadra ha dimostrato di essere all’altezza di questa piazza».

Riguardo alla formazione l’allenatore biancorosso non si sbilancia, avendo anche la rosa quasi al completo (assenti solo Leo Baggio e Battistella)«Ai ragazzi ho detto: inizieremo con 11 per andare in vantaggio e ne entreranno 5 per vincere la partita. Dovrò fare delle scelte, tutti vorrebbero giocarla, e saranno più importanti i 5 che entreranno di quelli che inizieranno. Siamo in 22, due dovranno andare in tribuna e quando hai un gruppo così, anche dopo 20 anni da allenatore, è sempre difficile scegliere due da tener fuori».

In casa novarese ha parlato l’allenatore Marco Marchionni: «Non sarà decisiva ma una grande sifda. Incontriamo una squadra forte che all’andata ci ha messo in difficoltà e ha avuto un percorso di crescita come noi. Sarà curioso anche vedere due squadre così forte incontrarsi. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, arriviamo da un momento positivo e proveremo a portare a casa un buon risultato. Questa partita arriva al momento giusto per noi perché tutti i ragazzi stanno bene e hanno voglia di dimostrare il proprio valore».

