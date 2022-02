Venerdì 25 sciopero di treni e autobus, occhio alle diverse modalità tra Milano e Varese

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uiltrasporti, Ugl-Fna e Faisa-Cisal hanno indetto per venerdì 25 febbraio 2022 uno sciopero nazionale di ventiquattro ore del trasporto pubblico locale, indetto “per il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – TPL mobilità e il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali”. Ovviamente lo sciopero ha un impatto anche sulla Lombardia e sull’area metropolitana di Milano, sul Varesotto.

In alcuni casi si associano, anche con altre motivazioni, i sindacati di base e autonomi. In generale lo sciopero proclamato dai confederali comporta adesioni piuttosto alte, in alcune realtà superiore al 50%.

Sciopero dei treni Trenord e Malpensa Express

In Trenord lo sciopero riguarda solo le linee gestite da FerrovieNord, non quelle Rfi (vedi lista sotto).

Durante l’agitazione sindacale, prevista dalle ore 00.01 alle ore 23.59, saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni compresi tra le ore 6.00 e le 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Le linee interessate, gestite da FERROVIENORD, sono le seguenti: Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa; Milano Cadorna – Malpensa; Brescia – Iseo – Edolo;

Milano – Saronno – Como; Milano – Seveso – Canzo/Asso; Milano – Saronno-Novara N.; Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord; ”S50” Malpensa – Bellinzona.

Inoltre, si precisa che sono possibili ripercussioni anche sulle linee “S1” Saronno – Milano Passante – Lodi; “S2” Mariano Comense – Milano Passante – Milano Rogoredo; “S4” Camnago Lentate – Milano Cadorna; “S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate; “S13” Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi per i soli collegamenti aeroportuali tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); per la linea “S50” tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.

Lo sciopero su Trenord riguarda le linee sulla rete FerrovieNord. Ulteriore sciopero Trenord è proclamato per l’8 marzo 2022 da parte dalla Rsu e dalla sigla OrSa.

Lo sciopero all’Atm di Milano

Nella stessa giornata, e con motivazioni riconducibili al rinnovo del CCNL, sono stati proclamati scioperi (per 4 ore al mattino) anche da parte di CUB trasporti, con altri sindacati di base (SGB, COBAS Lavoro Privato, ADL COBAS), SLM FAST CONFSAL, SAMA FAISA CONFAIL

Lo sciopero potrebbe interessare le linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Sulla funicolare Como-Brunate l’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Sciopero 25 febbraio 2022: le indicazioni di Autolinee Varesine

Nel caso di Autolinee Varesine e di Castano Turismo (le due società facenti parte del Consorzio Trasporti Pubblici Insubria/Ctpi), lo sciopero segue le seguenti modalità, nel rispetto delle fasce di garanzia:

sulle linee urbane di Varese città, il servizio sarà garantito esclusivamente dalle 6.00 alle 8.45 e dalle 12.15 alle 15.30; - sulle linee extraurbane, invece, il servizio sarà garantito esclusivamente dalle 6.00 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 15.30.

Negli altri orari, pertanto, non si assicura il regolare svolgimento del servizio.

Potrebbero riscontrarsi disagi anche in merito all’apertura delle biglietterie aziendali.

Sciopero 25 febbraio 2022 alla Stie nell’Alto Milanese e Brianza

Le indicazioni della Stie sulle modalità di sciopero che toccano anche i suoi servizi su gomma: PERSONALE VIAGGIANTE:

dall’inizio del servizio alle ore 5.30 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dalle ore 15.30 a fine servizio; PERSONALE VIAGGIANTE Urbano SEREGNO dall’inizio del servizio alle ore 6.00 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 a fine servizio; PERSONALE VIAGGIANTE sub-affidamento Area Milanese dalle ore 8.45 alle 15.00 e dalle ore 18.00 a fine servizio; PERSONALE di terra: l’intera prestazione lavorativa

Sciopero Movibus Alto Milanese

Alla Movibus di San Vittore Olona lo sciopero è stato dichiarato anche dall’Usb.

Lo sciopero in questione riguarderà anche il personale viaggiante: dall’inizio del servizio alle ore 5:30 – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – dalle ore 15:30 a fine servizio. Pertanto le corse della scrivente, previste nella fascia oraria sopraindicata, potrebbero non essere effettuate. Ricordiamo che a salvaguardia delle fasce orarie di garanzia tutti i servizi programmati tra le ore 05.30 e le ore 08.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 saranno garantiti.

Sciopero Sea Linate e Malpensa

A Malpensa e Linate lo sciopero, che ha anche caratteristiche locali (per la vertenza sull’esternalizzazione degli informatici) vede associati anche Adl, Flai e Usb. Prevista l’astensione tra le 00.00 e le 23.59, tutta la giornata.

Nel settore aereo c’è anche uno sciopero di 4 ore di Air France/Klm.