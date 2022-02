Vent’anni di Bustocco: l’enciclopedia e la piazza virtuale della Pro Patria

Il Bustocco festeggia vent’anni. Lo storico punto di riferimento per “tutti i tifosi” della Pro Patria oggi – venerdì 18 febbraio – taglia un traguardo davvero speciale: per il sito, conosciuto da tutti i tifosi dei tigrotti, sono ben venti le candeline spente, tutte rigorosamente bianco-blu, i colori della squadra a cui è dedicata la speciale enciclopedia virtuale nata nel febbraio 2002.

Se al giorno d’oggi, con l’esplosione dei social media, è qualcosa di assolutamente normale trovare in rete un portale gestito da una comunità di tifosi interessati al passato, al presente e al futuro della propria squadra di calcio, così non era due decadi fa – alla preistoria o quasi del web – quando Fabio Bastianon, conosciuto da tutti come “Fabietto“, ebbe la vincente intuizione di fondare quello che ancora oggi è la piazza virtuale dei tifosi della Pro Patria: il Bustocco, il sito – “ampliato” da un’importante pagina Facebook” – che a cadenza quasi giornaliera raccoglie informazioni e racconta (addirittura con pagine in tedesco) la storia ultracentenaria della Pro Patria, l’unica società della provincia di Varese a militare attualmente nel calcio professionistico.

Fin dal primo vagito online il sito ha saputo fornire servizi preziosi per i tifosi: dall’organizzazione delle trasferte lontane dallo Speroni alla creazione dell’almanacco, perché è importante ricordare che più ci si allontana dai vertici delle categorie blasonate più è difficile reperire informazioni e ricostruire la storia di un club. Per farlo serve quell’amore che a distanza di anni ancora continua a battere all’interno della redazione del sito, che così celebra il suo (primo) ventennale: