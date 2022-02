Vento forte, alberi abbattuti a Legnano e al Parco Alto Milanese

Forti raffiche di vento questa mattina, lunedì 7 febbraio, hanno provocato diversi danni sul territorio. Al Parco Alto Milanese il vento ha abbattuto alcuni alberi al Parco Alto Milanese. La Protezione Civile è sul posto per tagliare le piante e i rami caduti a terra così da mettere in sicurezza le aree colpite. I volontari stanno inoltre monitorando tutti i parchetti di Legnano: «Per il momento siamo intervenuti solo al Pam – spiega il presidente della Prociv Legnano -. Stiamo tenendo sotto controllo i punti più sensibili».

In allerta anche i Vigili del Fuoco di Legnano che stanno intervenendo in corso Magenta dove sono caduti alcuni alberi. Diversi i danni causati dal vento nelle aree verdi della città, ma la Polizia Locale comunica che la situazione per il momento è sotto controllo.

L‘allerta arancione per vento forte durerà fino alle 21 di sera. A Milano e provincia sono circa un centinaio gli interventi svolti in queste prime ore dai Vigili del Fuoco di Milano. Le attività di soccorso sono rivolte principalmente alla rimozione di rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate i Vigili del Fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto è stato scoperchiato dalle forti raffiche. Numerosissime le chiamate di soccorso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire.

Situazione critica, invece, a Malnate nel Varesotto dove i Vigili del Fuoco stanno cercando di domare un incendio che ha interessato due ettari di sottobosco.