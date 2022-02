Vento forte, si stacca una parte del tetto della stazione Centrale di Milano

Alberi caduti, incendi, cavi dei tram danneggiati, l’A8 semibloccata. Ma non solo: nella mattina di lunedì 7 febbraio il vento ha danneggiato anche uno degli edifici più noti di Milano, la stazione Centrale.

Le forti raffiche, che hanno raggiunto i 100 km/h, hanno provocato infatti il distacco di una grossa porzione del tetto dell’edificio principale, inaugurato nel 1931.

I tecnici di Rfi – la società che gestisce stazioni e impianti ferroviari Fs – stanno verificando accuratamente la situazione e sono stati definiti percorsi in sicurezza per assicurare l’entrata e uscita dei passeggeri in sicurezza. Il danno non comporta invece ritardi alle linee: alcuni ritardi si registrano sulle linee per Genova/Bologna-Roma per danni a Rogoredo.

(Foto inviata dalla lettrice Patrizia, dal grattacielo Pirelli)