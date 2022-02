Il vento che sferza la provincia, l’incendio di Malnate e la rabbia dei pendolari nel podcast del 7 febbraio

Le principali notizie di lunedì 7 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Previsto è arrivato dalle prime ore di lunedì 7 febbraio: il forte vento da Nord ha sferzato l’intera provincia di Varese con punte che hanno sfiorato in alcune zone i 100 chilometri orari. Sia le Prealpi, sia l’alta pianura padana sono state interessate da questi fenomeni fino al tardo pomeriggio. A Laveno Mombello nella zona di via XXV Aprile parte della scuola primaria Scotti è stata scoperchiata. In tutto sono tre le classi che sono state allontanate dall’edificio per precauzione, non ci sono stati feriti e gli studenti sono stati ospitati in altre classi. Molti danni anche nell’Alto Milanese dove il vento forte ha abbattuto un albero sulla Sp128 a Dairago bloccando totalmente la strada. A Rho invece un albero ha colpito un uomo, ferendolo.

Prosegue il duro lavoro dei vigili del fuoco che, con il supporto di protezione civile e guardie ecologiche volontarie, sono impegnati a spegnere l’incendio partito nella serata di domenica nei boschi tra Solbiate con Cagno e Malnate e che si è esteso per circa due ettari.

Il vento che si è alzato nella mattinata di lunedì ha alimentato focolai e spinto le fiamme verso Malnate. Monte Morone, il sito in cima alla città che al suo interno ha un Santuario dal grande valore storico per i malnatesi, è stato colpito dalle fiamme, che hanno interessato parte della cappella. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni. Il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, ha richiesto l’intervento di due canadair che stanno operando dal primo pomeriggio di lunedì.

Sono in leggero aumento, rispetto allo scorso anno, le iscrizioni presentate ai licei in provincia di Varese. Tra i percorsi liceali è proprio lo scientifico, così come si registra in Lombardia, a raccogliere la maggior domanda, mantiene la posizione il liceo classico, nuova flessione invece per il liceo linguistico che, dopo aver registrato una prima battuta d’arresto lo scorso anno, prosegue la discesa; si mantengono al di sopra dei posti a disposizione le richieste per il liceo sportivo.

Sono 24 i comitati pendolari della Lombardia che hanno firmato la lettera inviata al governatore lombardo Attilio Fontana, sottoscritta anche dai rappresentanti dei viaggiatori, per esprimere la loro posizione in merito al recente intervento (sempre tramite lettera, ndr) del capo della comunicazione di Trenord Paolo Garavaglia, in risposta alle polemiche sui disservizi che si sono accumulati nelle settimane di gennaio, acuiti dalle non trascurabili assenze del personale a causa del covid. I comitati chiedono nuovamente a Fontana di esprimersi sul livello del servizio offerto dalla società controllata dalla Regione tramite Ferrovie nord.

Dopo la chiusura del bando il 7 gennaio, in “gioco” rimane una società interessata all’acquisto del nuovo Lido di Luino. Il futuro gestore avrà ampia libertà di manovra ad eccezione dell’obbligo di realizzare una piscina di 25 metri. Intatnto i lavori per la ristrutturazione del nuovo Lido di Luino continuano, e con essi anche le valutazioni di tutti i documenti presentati dalla società per l’acquisto.

