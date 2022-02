Il vento spinge le fiamme, continua a bruciare il versante svizzero del Gambarogno

Ore difficili, quelle tra lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio, per il personale impegnato sul fronte dell’incendio che si è sviluppato al confine tra Italia e Svizzera sul monte Gambarogno. Il vento che continua a soffiare forte nella zona – e in molte altre parti del nostro territorio – ha alimentato ulteriormente le fiamme che continuano a imperversare nei boschi.

Galleria fotografica L\'incendio del Gambarogno monitorato dai Vigili del Fuoco italiani 4 di 6

«Notte movimentata per i nostri militi sul fronte del Gambarogno» scrivono sul proprio profilo Facebook i Pompieri di Bellinzona che pubblicano anche la foto che vedete in apertura del nostro articolo. Le operazioni di spegnimento sono ripartite all’alba dopo che nella notte erano state sospese a causa di vento, oscurità e temperature sotto lo zero; sul posto era però rimasta attiva una squadra con una decina di militi pronta a intervenire. Oggi dovrebbero entrare in azione anche gli elicotteri.

L’incendio per il momento resta confinato in territorio svizzero ma sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco italiani che proseguono a monitorare il fronte delle fiamme e sono in costante contatto con i colleghi d’oltre confine. Sul lato Varesotto non si registrano per il momento evacuazioni o situazioni di pericolo, ma le autorità locali sono in continua allerta anche perché il vento non accenna a placarsi.

Articolo aggiornato alle ore 8.00 di martedì 1° febbraio