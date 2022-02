Vergiate aiuta le famiglie rimaste senza casa dopo l’incendio a Sesona

Casa è il luogo sicuro dove ritornare a fine giornata, un angolo speciale da condividere con le persone alle quali si vuole più bene, ma anche il luogo dove si trovano tutti gli oggetti più necessari: dai vestiti ai libri di scuola. Perdere la casa significa dire addio a tutto quello che non si è riusciti a salvare. E anche se durante l’incendio di venerdì 11 febbraio – quando il tetto di un blocco di appartamenti a Sesona ha preso fuoco – non ci sono stati fortunatamente feriti, la Caritas parrocchiale di Vergiate si è mobilitata per dare una mano alle due famiglie (tra cui tre bambini), che sono state evacuate dalle loro abitazioni nel cuore della notte.

Domenica 13 febbraio chi possiede indumenti, biancheria intima, materiale scolastico e altri beni di prima necessità che si sente di offrire alle persone coinvolte nell’incendio, li potrà portare all’oratorio di Vergiate dalle 15 alle 17.

Chi vorrà partecipare, ma non riuscirà a esserci domenica pomeriggio, potrà in ogni caso depositare tutto anche nei giorni successivi nel carrello posizionato di fronte all’ingresso della chiesa. La Comunità pastorale di Vergiate spiegherà nel dettaglio i bisogni e le modalità per contribuire.