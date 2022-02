“Verità e giustizia per le vittime della migrazione”, manifestazione in Piazza Podestà a Varese

Musica, parole, e immagini in Piazza del Podestà a Varese con Rete Varese Senza Frontiere per la Giornata di CommemorAzione delle vittime dell’immigrazione e di denuncia.

Galleria fotografica Manifestazione pro migranti a Varese 4 di 8

Il 6 febbraio si commemora l’ottavo anniversario della strage di Tarajal, in cui 15 persone migranti, che cercavano di raggiungere Ceuta, dopo aver attraversato il Mediterraneo furono uccise dalla Guardia Civil spagnola.

«Vogliamo verità, giustizia e riparazione per le vittime della migrazione -ha detto Giuseppe Musolino organizzatore dell’evento -. Anno dopo anno, assistiamo al massacro alle frontiere e nei luoghi di detenzione progettati per scoraggiare le partenze. Non vogliamo più restare in silenzio. Non possiamo più essere complici».

“Chi tace è complice – si ribadisce nel volantino di presentazione- . Al confine orientale dell’Europa, intrappolati nelle foreste, al freddo, senza cibo, senza cure, migliaia di bambini e adulti hanno cercato di raggiungere il nostro “Paradiso”. Hanno incontrato solo militari e violenza. E i semplici cittadini che cercavano di aiutarli sono stati denigrati e intimiditi. Così coloro che a rischio della loro vita cercano di attraversare il Mediterraneo, muoiono o vengono respinti nei centri di detenzione libici. In Grecia migliaia di persone languono in centri non adatti a esseri umani. Ai nostri confini premono persone di ogni età la cui unica colpa è il desiderio di vivere. Non possiamo rimanere indifferenti. Le violenze perpetrate contro i migranti sono crimini contro l’umanità e non intervenire per mettere fine a questa oscenità è “connivenza”. Dobbiamo fare qualcosa di concreto che vada oltre le parole”.

Durante la manifestazione sono intervenute le varie associazioni promotrici – Abbasso la Guerra, Action Aid, Comitato Varesino Palestina, Emergency, Oltremare, Sanità di Frontiera, Ubuntu e Un’altra Storia – e una parte è stata dedicata a interventi letterari e musicali, con molti ospiti tra cui la varesina Cristina Barzi, Herbamala, Valentina Mufila, Sara Pennacchio, Donata Scaciotti e molti altri, oltre all’allestimento di una mostra fotografica dedicata. “La mostra fotografica è composta di immagini che ritraggono persone di varia età, sesso e provenienza alle Frontiere nel tentativo di superarle, in mare, in quartieri recinti dal filo spinato. Scene drammatiche dell’immigrazione in tutto il mondo nel tempo – ha detto Musolino – a testimonianza di queste tragedie al fine di far crescere la consapevolezza nell’opinione pubblica”