A Villa Baragiola c’è Game for change, l’escape room che arriva dal futuro

Due settimane di gioco a Villa Baragiola, dal 12 al 26 febbraio con Game for Change, l’escape room sulla crisi climatica preparata da un gruppo di ragazzi del Liceo Scientifico di Laveno Mombello.

In sostanza un gioco a squadre dove si vince usando logica e cooperazione, indispensabili a vincere questa sfida che arriva dal futuro: come sarà il mondo nel 2050 a causa dei cambiamenti climatici?

Come si gioca

Game for Change è una escape room, ovvero un gioco di squadra in cui i partecipanti devono collaborare per risolvere enigmi e indovinelli (in questo caso sul cambiamento climatico) per fuggire il più velocemente possibile dalla stanza di Villa Baragiola in cui si svolge il gioco e allestita a tema per l’occasione.

I giocatori riceveranno drammatici messaggi dal 2050 sulle conseguenze della crisi climatica e dovranno superare tutte le sfide per rendersi conto che, senza le nostre azioni, quel futuro è più vicino di quanto pensiamo.

Il gioco dura 60 minuti e consente un massimo di 8 giocatori per team.

L’evento è attivo dal 12 al 26 febbraio 2022 al pian terreno di Villa Baragiola, in via Caracciolo 46 a Varese.

Per partecipare è necessario formare una piccola squadra (massimo 8 persone) e prenotare la partita a questo link.

Un gioco da ragazzi

Game for Change è un gioco ideato dalla classe 4A del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), con il supporto e la collaborazione del gamedesigner Andrea Ruggeri. Insieme hanno creato un gioco interattivo su un tema importante e attuale con l‘obiettivo dichiarato dell’attività è unire divertimento e informazione sul tema della sostenibilità.

Il progetto di PCTO consiste nell’ideare un evento ludico interattivo che possa stimolare le persone ad agire contro la crisi climatica: “Proprio come in una startup, ognuno di noi lavora in un reparto diverso specializzato per tematica ma sempre in coordinamento sinergico tra tutti – scrivono i ragazzi sulla pagina web dedicata all’evento – Pur non essendo esperti, ci siamo cimentati come scrittori, progettisti di enigmi, social media manager, web designer e pubblicitari per realizzare al meglio tutti gli aspetti di questo progetto interattivo, che speriamo faccia divertire e riflettere”.

Game for Change è un’attività di #ioperlambiente di CAST, nell’ambito del progetto 1planet4all di Cesvi con il contributo dell’Unione Europea e il patrocinio di Comune di Varese e Green School.

Info e prenotazioni su gameforchange.it