“Violentò l’amica diciassettenne ubriaca“: condannato a 4 anni dal tribunale di Varese

Una serata a Milano con la scusa di stare con le amiche, anche a dormire.

Invece quella sera del 14 settembre 2019 una ragazzina di 17 anni ha avuto un rapporto sessuale con un amico che conosceva da tempo che l’ha ospitata a casa sua a Varese: arrivata nella stanza del ragazzo, ubriaca e dopo diverse consumazioni in un locale meneghino, si è risvegliata col ragazzo addosso.

È almeno questa la ricostruzione emersa nelle fasi dibattimentali alla quale il collegio del tribunale di Varese presieduto da Cesare Tacconi ha creduto, condannato il ventiquattrenne per violenza sessuale a una pena di 4 anni oltre alle pene accessorie (una serie di interdizioni dai pubblici uffici) a fronte della richiesta di condanna a sei anni proposta dal pubblico ministero Federica Recanello.

La famiglia della ragazza non si è costituita parte civile e la stessa parte offesa, che denunciò di sua iniziativa il fatto andando a raccontare quanto accaduto alla squadra Mobile di Varese, mai si è vista in aula se non per la deposizione: elementi che hanno fatto parte dell’arringa pronunciata dal difensore del ragazzo, l’avvocato Elisabetta Brusa che ha con la sua ricostruzione ha cercato di attenuare la posizione dell’imputato: «È il processo dei “non ricordo“ che abbiamo sentito in aula: come si fa a non ricordarsi dopo solo due anni dai fatti, un episodio di questo genere?», si è domandata l’avvocato Brusa, che ha puntato la strategia difensiva nella direzione del rapporto fra consenzienti.

Dopo una camera di consiglio durata circa mezzora la decisione, che ha attenuato di un terzo la richiesta dell’accusa.