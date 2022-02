Visita all’osservatorio astronomico “Giovanni Virginio Schiapparelli” con il Gruppo Giovani Cai Luino

Per domenica 6 febbraio due proposte, una in compagnia del Cai Luino, visionabile QUI , e una con il Gruppo Giovani.

Ore 16:30 ritrovo al parcheggio del Porto Vecchio, Luino (VA)

Ore 16:40 partenza da parcheggio del Porto Vecchio, Luino (VA)

Descrizione visita

La visita comprende una presentazione introduttiva sulla storia e sulle attività dell’Osservatorio e la visita alla principale cupola scientifica. Al termine, meteo permettendo, vi sarà l’osservazione astronomica all’esterno, oculare per le costellazioni ed osservazione al telescopio per i principali astri presenti quella sera.

In caso di condizioni di meteo incerto o nuvoloso non sarà garantita l’osservazione astronomica esterna, e sarà sostituita da una simulazione della volta celeste.

La serata durerà circa 2 ore. È prevista una tariffa di 5,00 € per i visitatori.

Data la posizione, l’ora e la stagione, si raccomanda un abbigliamento adatto a sostare al freddo sia durante l’osservazione sia durante il tratto di avvicinamento dal parcheggio all’osservatorio. Si consiglia avere con sé anche una torcia o una frontale.

Percorso stradale

Da Luino si procede verso la Valcuvia, da lì si prende per Brinzio, superato il passo e arrivati a Varese, nel quartiere Sant’Ambrogio, si prende per il Campo dei Fiori. Si lascia la macchina oltre il cancello dell’osservatorio nell’apposito parcheggio.

Dal parcheggio all’osservatorio ci sono una decina di minuti su strada asfaltata da percorrere a piedi. Mezzo di trasporto: auto.

Dati tecnici

Tipo di escursione: Attività Culturale.

Difficoltà: T

QUOTA MASSIMA 1226 mt

DURATA ESCURSIONE: 2:00 h

Fonti d’acqua sul percorso: NO

Equipaggiamento

Scarponi non obbligatori ed abbigliamento adeguato alla stagione

Documento per l’Espatrio: NO

Notizie di interesse generale

Sono richiesti 5 euro per l’entrata all’osservatorio + condivisioni spese auto. (cifra stimatra auto: 10 euro a macchina)

(Si ricorda che l’escursione è riservata ai soli iscritti di età compresa tra 18 e 30 anni).

Primo Accompagnatore: Samuele Omati 3355784575

Per iscriversi:

Le iscrizioni verranno eventualmente chiuse all’esaurimento dei posti disponibili. Green Pass Obbligatorio.

Lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass), che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione, il numero massimo di 20 partecipanti, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.) La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 31 gennaio 2022 ore 9:00 a giovedì 3 febbraio 2022 ore 22:00, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un sms ad un recapito degli accompagnatori

Adesioni e assicurazione

La partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursionigiovani@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it