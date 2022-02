Vittoria del Varese a Fossano, Ezio Rossi: “Risultato troppo largo, ma tutti hanno risposto bene”

Il Varese vince 4-0 a Fossano ma mister Ezio Rossi non nasconde le difficoltà di un inizio che ha visto i biancorossi in difficoltà: «Abbiamo fatto fatica il primo tempo, non siamo stati determinati nel modo giusto, ci è mancata la precisione e la decisione nell’ultimo passaggio; una volta che l’abbiamo sbloccata abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati bravi a colpire e credo che il risultato sia troppo ampio: 4 gol di scarto sono troppi».

«Prendiamo l’entusiasmo – spiega l’allenatore biancorosso – con voglia di continuare su questa strada: in questo momento l’unica nota negativa è che per fare la formazione devo fare testa o croce. Ho fatto giocare gente che non giocava da mesi e vedere una squadra che sa cosa deve fare è sicuramente un vantaggio per l’allenatore. Sono contento di tutto ma fare le scelte adesso sarà sempre più difficile.

Giornata di esordi in casa varesina, anche per il sedicenne Lorenzo Bertuzzi: «L’esordio di Bertuzzi è un bel messaggio ma è perché se lo merita: si allena con noi da inizio anno, appena l’ho visto ho deciso di tenerlo. Sia lui che Battistella non avrebbero l’età per la prima squadra e hanno esordito. Questo è un segnale per tutti i ragazzi di Varese. Come ha detto il presidente Amirante: vestire questa maglia deve essere l’obiettivo di tutti i ragazzi».

E domenica il Novara: «Adesso godiamoci questa vittoria – spiega Rossi – , poi da venerdì penseremo al Novara per cercare di capire cosa fare anche se sappiamo di affrontare una squadra che ha perso una sola partita e ha due attaccanti che hanno segnato più di altre intere formazioni».