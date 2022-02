Il voto di scambio a Lonate Pozzolo, il titolo Leonardo che decolla in Borsa e lo speciale Rally dei Laghi nel podcast del 28 febbraio

Le principali notizie di lunedì 28 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Tutti assolti per il reato di voto di scambio a Lonate Pozzolo. Per il Gup del Tribunale di Milano, l’ex-sindacoDanilo Rivolta, reo confesso, Peppino Falvo (re dei caf della zona e capace di mobilitare centinaia di persone ad ogni votazione), l’imprenditore condannato in appello per ‘ndrangheta Cataldo Casoppero e Franco De Novara (a capo di una famiglia considerata vicina all’ ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo) andavano assolti perché la legge sul voto di scambio è stata introdotta dopo le vicende oggetto del processo. Respinte le richieste del pubblico ministero Alessandra Cerreti che consistevano in una condanna a 5 anni a tutti i componenti dell’accordo. Accordo che, dunque, è provato ma che non può essere punito per una manciata di giorni.

I venti di guerra in Ucraina fanno volare il titolo Leonardo a Piazza affari che alle 10 di lunedì mattina sfiorava il + 14 %. La dichiarazione dei vertici dell’Unione Europea, circa la disponibilità a finanziare l’acquisto di attrezzature e armi a un Paese sotto attacco, fa dunque sentire i suoi effetti su tutto il settore europeo della difesa che è in netto rialzo. A questo si aggiunge la decisione di Olaf Scholz che ha annunciato una spesa di 100 miliardi di euro per la difesa e il riarmo della Germania.

Anche la Svizzera, nota da sempre per la sua neutralità, ha deciso di adottare i provvedimenti che l’Unione Europea metterà in campo nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e di altre personalità russe. Nella riunione di lunedì mattina, in seduta straordinaria, Berna ha sostenuto la via delle sanzioni finanziarie. Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis ha detto che le altre democrazie e gli stati che rispettano il diritto internazionale devono poter contare sulla svizzera. Berna ha comunicato dunque l’intenzione di bloccare con effetto immediato i beni di una serie di persone e società riconducibili al presidente russo.

E’ stata completata in questi giorni la riqualificazione funzionale del valico doganale di Ponte Tresa, frutto di un intervento coordinato tra la Direzione regionale lombarda dell’Agenzia delle dogane e il Comune di Lavena Ponte Tresa. Il progetto in questi mesi ha riguardato la completa ristrutturazione dell’edificio che ospita gli uomini della guardia di finanza. Rifatta anche la pavimentazione stradale e la segnaletica . «Un intervento necessario che ha cambiato l’aspetto di quello che è il punto di ingresso nel nostro paese. Ora la dogana è un adeguato biglietto da visita per chi arriva in Italia» – ha detto il sindaco Massimo Mastromarino

Sono le parole a caldo di Andrea Spataro che dopo numerosi tentativi e diversi piazzamenti ha vinto il Rally dei Laghi edizione numero 30, una gara che è stata decisa da un colpo di scena nel finale. Spataro, con Alessia Muffolini sulla Skoda Fabia R5, era infatti secondo prima dell’ultima prova speciale alle spalle di uno scatenato Giò Dipalma su Volkswagen Polo ma quest’ultimo ha avuto un problema all’idroguida al termine della penultima speciale sul Sette Termini e, sul tratto conclusivo della Valganna non ha potuto opporsi a Spataro che alla fine ha vinto con 28”2 di vantaggio. Lo sfortunato Dipalma ha salvato il secondo posto assoluto davanti alle altre Skoda Fabia di Beppe Freguglia e Pippo Pensotti. Quinto l’ex campione d’Italia Andrea Crugnola autore di una gara incredibile, visto che ha partecipato a bordo di una piccola Peugeot 106 a due ruote motrici. Per Spataro è il primo titolo nella gara di casa, per Dipalma il terzo secondo posto consecutivo dopo la vittoria 2018, per Crugnola un test ottimo in vista dell’esordio nel campionato italiano, al Ciocco nel prossimo weekend. Questa volta con una Citroen C3 Rally5 con cui il talento di Calcinate del Pesce proverà a rivincere quel tricolore già ottenuto nel 2020. Su VareseNews il servizio completo sul Rally dei Laghi con articoli, fotogallery e interviste.

