Weekend di spettacoli per grandi e piccini al teatro San Giovanni Bosco

Si riaccendono le luci sul palco del teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo, a Busto Arsizio con due spettacoli, uno per grandi e uno per i più piccoli.

Sabato 5 febbraio (ore 21) la compagnia teatrale “Il Giardino delle Ore” presenta Piero l’Italianò di e con Simone Severgnini, musicisti dal vivo Tommaso Severgnini e Dimitri Pugliese, scene Filippo Antonio Prima, assistente regia Francesca Notaro.

“Due musicisti e un attore in una scena di suoni, fumo, scarpe e vetri. Una spietata riflessione sul ruolo dell’artista e sul suo tormento. Oggi è difficile spiegare a un giovane cosa significhi veramente essere un’artista. Cosa comporti avere sempre un moto interiore; sentirsi inadeguati rispetto al mondo in cui si vive; cercare negli abissi della profondità umana un pizzico di bellezza a cui potersi aggrappare e tentare di mostrarla al mondo.

Piero Ciampi racconta con le sue parole e le sue canzoni quanto sia complicata la condizione dell’artista”.

BIGLIETTI

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 10 EURO (under 26 / over 65)

Per i bambini, invece, andrà in scena domenica 6 febbraio (ore 16) “Bandiera, una narrazione danzata”. Ispirato a “Bandiera” di Mario Lodi, lo spettacolo verrà messo in scena dalla Compagnia dei Piccoli di Cremona. La storia di Bandiera, una foglia di ciliegio che resiste alla forza del vento dell’inverno. Dopo essere fiorito e aver fatto nascere tante ciliegie l’albero comunica alle foglie che il loro lavoro sta per finire e che è tempo di tornare a riposare. A poco a poco tutte le foglie ingialliscono e si abbandonano al vento, Bandiera invece è curiosa di scoprire cosa accade dopo e lotta con tutte le sue forze contro il grande vento. Bandiera resiste e scopre così le meraviglie dell’inverno. Dopo l’inverno torna la primavera e al risveglio del ciliegio Bandiera racconta tutte le sue avventure e con orgoglio dice alle sue piccole sorelle appena nate: ‘Il mondo è bello ma per essere felici bisogna lottare, sempre.

BIGLIETTI

ADULTI euro 5

BAMBINI (fino ai 12 anni) euro 3

INFO E PRENOTAZIONI

prenotazioni@viandantiteatranti.it

COSA SERVE?

– prenotazione

– mascherina FFP2 (dai 6 anni in su)

– green pass rafforzato dai 12 anni (qualsiasi dose di vaccino in corso di validità e /o guarigione)