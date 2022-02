Woldetensae: visite, firma e convocazione. Domenica giocherà contro Venezia

Il tempo di arrivare, firmare e… rimettersi in viaggio con i nuovi compagni: Tomas Woldetensae, la guardia bolognese acquistata dalla Openjobmetis (proviene dalla Lux Chieti di A2) sarà subito impiegato in campo da coach Johan Roijakkers, che lo avrà a disposizione domenica per la difficile trasferta sul campo della Umana Venezia.

Woldetensae, 23 anni e una formazione negli States tra lo “junior college” di Indian Hills e l’università di Virginia, è arrivato oggi (venerdì in città) in tempo per le visite mediche e per completare i passaggi burocratici che ne hanno permesso il tesseramento in tempo utile (entro le 12) per averlo in campo al Taliercio (si gioca domenica 13 alle 19). Vestirà la maglia biancorossa numero 8.

Il giocatore, lo ribadiamo, è italiano a tutti gli effetti: è nato a Bologna da genitori di origini eritree è cresciuto a San Lazzaro di Savena e la pronuncia del cognome è “all’italiana”, nel senso che si legge come si scrive. Partito da Chieti nella serata di giovedì, si è fermato dalla famiglia a Bologna per la notte e ha raggiunto stamattina la Città Giardino per le visite mediche. Il suo contratto con la Pallacanestro Varese prevede una durata triennale (compresa la stagione in corso, quindi sino al giugno 2024) con alcune opzioni di uscita al termine dei diversi anni.

Abile e arruolato, si è unito alla squadra di Roijakkers per l’allenamento giornaliero (comincia nel primo pomeriggio) e sabato svolgerà una seconda seduta collettiva prima della partenza per Venezia.

