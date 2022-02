Da Zia Mara a Papalina, cos’è Fantasanremo

Con la serata finale è diventato noto a tutti Fantasanremo, la competizione nella competizione che vede come protagonista il festival della musica italiana.

Il torneo online, organizzato in leghe e sponsorizzato da Sky, ha coinvolto tutta Italia, creando milioni di squadre e leghe che, a seconda del regolamento – che prevede l’aumentare o il perdere punti calcolati da parole o azioni compiute dai protagonisti del festival – permette di salire di posizione o scendere nella classifica.

Un vero e proprio Fantacalcio della musica per il quale fin dalla prima sera tutti i cantanti in gara si sono giocosamente prestati, pronunciando le parole chiave o ricreando le situazioni tali per cui tutti quelli che li hanno scelti per la loro squadra avrebbero guadagnato punti.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 “baudi” (la valuta del Fantasanremo) per acquistare 5 degli artisti in gara e ha l’obbligo di schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro.

L’assegnazione dei bonus e dei malus sono applicati agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale, stasera, sabato 5 febbraio.

Ovviamente, vince chi fa più punti alla fine del Festival. Dopo ogni serata la situazione è stata confermata o completamente ribaltata. Da un giorno all’altro chi era stato primo per tanto tempo si è ritrovato ultimo.

Un gioco che ha unito tutta Italia, che ha unito personaggi dello spettacolo ai loro spettatori: è diventato vitale il video di Emma Marrone che si riprende in macchina “inseguita” dalla polizia, al fine di far ottenere ai suoi fan più punti, o tutti i momenti a fine esibizione in cui gli artisti hanno pronunciato la parola “papalina“, facendo guadagnare +10 punti a chi li aveva presi in squadra. Ma tra le stranezze che facevano accumulare punti c’erano anche i riferimenti a “Zia Mara”, l’andare tra il pubblico, salutare l’orchestra o regalare mazzi di fiori a qualcuno.

Un modo innovativo per rendere ancora più bello ed emozionante un festival già di per sé pieno di sorprese. Un modo allegro per far sentire l’emozione della gara anche al pubblico di tutta Italia.