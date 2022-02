In zona Margorabbia a Luino arriva un’area fitness e in via Gorizia un sito di raccolta rifiuti

Il consiglio comunale di Luino è tornato a riunirsi. Prima di toccare i punti all’ordine del giorno, nella serata di venerdì 18 febbraio, diversi sono stati gli interventi da parte della minoranza e maggioranza. Tra i tanti temi discussi, anche quello sul futuro della Proloco, tirato fuori dai consiglieri di minoranza Davide Cataldo e Franco Compagnoni. «Ci stiamo lavorando, cercheremo di risentire il presidente uscente. L’unica cosa che possiamo fare, e che abbiamo fatto, è aprire assemblee dove chi vuole si può palesare», ha spiegato l’assessora Serena Botta.

A seguito di ulteriori interrogazioni, l’assessore Ivan Martinelli ha aggiornato sullo stato attuale dei lavori della statale 394, vicini alla conclusione (tra 2/3 settimane), e sulla vicina costruzione, per i primi di marzo, di un nuovo sito di raccolta dell’immondizia in via Gorizia a Luino. «All’interno di questo sarà possibile conferire anche umido e secco e sarà accessibile ai non residenti, una buona notizia», ha chiosato l’assessore Martinelli. Non solo, visto la vincita del bando “Sport Outdoor” di Regione Lombardia, a cui hanno partecipato i comuni di Luino e Mesenzana e Comunità Montana, presto in arrivo per l’estate, presso il Parco Margorabbia, un’area multisport Outdoor accessibile anche ai disabili.

Si è poi passati alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Al primo punto, la nomina dell’assessora esterno Francesca Porfiri – che subentra a Fabio Sai, dimessosi qualche settimana fa, e il conferimento dell’incarico relativo al Commercio all’assessora Serena Botta. “Fuori programma” l’aggiornamento della nuova carica del consigliere di maggioranza Paolo Portentoso all’interno di Comunità Montana come presidente dei sindaci. Al secondo punto si è trattata la nomina, a cui è seguita la votazione, del nuovo Revisore Unico del Conto per gli anni 2022-2025: il dott. Armellini Stefano. Al terzo, è stata approvata la modifica fatta al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, mentre al quarto e ultimo punto, è stato esaminato e approvato il regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio. «Un atto doveroso per la cittadinanza finalmente portato a termine, grazie al comandante Elvira Ippoliti che ha sviluppato il testo e lo ha portato in consiglio comunale», ha concluso l’assessore Martinelli.