Il franco svizzero a un passo dalla parità con l’euro

La guerra tra Russia e ucraina si fa sentire anche sul mercato delle valute. Oggi la valuta svizzera è stata scambiata a 1,01133 franchi per euro, a un passo dalla parità con l’euro. Non era mai accaduto da quando la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha abbandonato il tasso minimo nel gennaio 2015.

Con l’intensificarsi della guerra in Ucraina, il franco svizzero si riconferma dunque una valuta rifugio, così come il dollaro e lo yen che in questa fase di grande incertezza e volatilità garantiscono maggiore copertura. Questa mattina, alle 11 e 30, l’euro era a 1,0118 sul franco svizzero (fonte Borsa Italiana)