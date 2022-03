175 alberi piantati al Campo dei Fiori, grazie a Zeiss e Selvatica

Sabato 19 marzo è avvenuta la piantumazione dei 175 alberi donati dall’azienda alla città e collocati all’interno del Parco regionale del Campo dei Fiori. L’idea, nata lo scorso novembre in collaborazione con Selvatica, progetto no-profit di piantumazione della provincia di Varese, è nata non solo dal desiderio di celebrare i 175 anni di attività del Gruppo (fondato da Carl Zeiss nel 1846) ma anche dalla necessità di rimboschire con specie autoctone un versante della collina gravemente danneggiato nel 2020 da una tempesta di vento.

L’evento del 19 marzo ha rappresentato un nuovo importante passo nel percorso che l’azienda che ha la sede italiana a Castiglione Olona ha recentemente intrapreso nell’ambito della propria strategia di Environmental & Social Governance.

La partnership con Selvatica, un progetto no profit di piantumazione di alberi nel territorio di Varese, promosso da TEDxVarese in collaborazione con il Comune di Varese e Regione Lombardia per incoraggiare tutte le persone del territorio a pensare e agire in modi diversi e innovativi per mitigare il cambiamento climatico e migliorare il benessere sociale in questa fase storica, si inserisce proprio in questo contesto.