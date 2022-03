Il 26enne Matteo Marchesi si candida alle prossime elezioni di Sangiano

La campagna elettorale di Sangiano ha un primo candidato sindaco ed è un 26enne. È il consigliere comunale Matteo Marchesi, che dal contesto del summit europeo di Marsiglia, dove si trova in virtù del programma per i giovani eletti nei comuni di tutta l’Unione, ci racconta il primo passo di questo suo progetto.

La lista è tuttora in costruzione e nasce in collaborazione con l’assessore Jessica Moro con l’idea di mantenere intatta la sua anima civica e promuovere un rinnovato spirito di cooperazione sovracomunale in grado di superare molti dei problemi che affliggono i piccoli comuni.

Marchesi è già oggi impegnato in comune ma anche nell’associazione di categoria AIME e si prepara a raccogliere la nuova sfida. «Arrivo da passione e impegno che ho messo in prima persona in ambito civico e che ho trovato naturale far confluire in un’esperienza in Consiglio comunale. Ora prepariamo questo nuovo capitolo».

Le sfide che attendono il comune di Sangiano sono molte: «La cosa importante e farsi trovare preparati a cogliere le occasioni che arriveranno – racconta Marchesi -. Penso soprattutto al PNRR e alle occasioni per raccogliere fondi e realizzare obiettivi che richiedono inevitabilmente di avere sempre dei progetti pronti in grado di ottenere le risorse dei bandi».

Il progetto politico sarà definito a breve e presentato ai cittadini: «partiremo dalla consapevolezza di quanto sia importante oggi fare squadra. I nostri piccoli comuni devono sapere intrecciare rapporti di collaborazione sempre di più con i comuni vicini per trovare le risorse che servono a rispondere ai bisogni dei cittadini. A partire dal sociale che oggi per le piccole amministrazioni è una vera e propria emergenza con i pochi fondi che ci sono a disposizione».