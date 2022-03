Quasi 3mila visitatori a Lonate Pozzolo nelle giornate Fai: “Aggregazione e scoperta del territorio”

Due giornate all’insegna della cultura, della storia e della natura del patrimonio artistico e ambientale lonatese che comprende il monastero di San Michele , l’ ex oratorio di San Pietro , la chiesa di Santa Maria degli Angeli , il chiostro e la torre campanaria della parrocchiale di Sant’Ambrogio, via Gaggio e – sconfinando verso Cascina Costa di Samarate – il Museo Agusta .

Le giornate Fai hanno permesso a tanti lonatesi di scoprire o riscoprire bellezze a volte sconosciute, così come tanti sono stati i visitatori da fuori, soddisfatti ed entusiasti per aver scelto le bellezze di Lonate.

«I volontari del Fai (75 presenti sulle due giornate), i 135 apprendisti ciceroni delle scuole di Gallarate e di Busto Arsizio, i funzionari del Comune si sono adoperati perché l’organizzazione dell’evento procedesse al meglio e così è stato. La Pro Loco si è spesa sia nei luoghi di visita con l’organizzazione del pranzo per chi non avesse trovato posto nei locali di Lonate. Tutti sono stati disponibili, cortesi e accoglienti e il tempo prestato dai volontari è stato, come sempre, essenziale e prezioso per la riuscita dell’evento», commenta l’amministrazione.

«Queste due giornate, con il successo dimostrato dai numeri dei visitatori, ci spronano a continuare a promuovere cultura e bellezza, così preziosa in questo momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo condiviso qualcosa che va oltre le fredde informazioni storiche, artistiche e culturali che si possono leggere su di un libro, ma che ha invece coinvolto il caldo sentimento della curiosità dei cittadini che si sono recati con entusiasmo presso i siti di interesse che il nostro territorio è in grado di offrire.