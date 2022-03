In 700 al Giro del lago di Varese nel ricordo di Enrico Arcelli

Una mattinata fredda e nuvolosa, ha accolto i quasi 700 partecipanti al “Giro del lago di Varese“, la prima gara su strada del calendario Fidal che si è svolta nel Varesotto. Un percorso ondulato, per la prima volta lungo la pista ciclabile, con scorci molto belli a bordo lago, che ha riscosso grande apprezzamenti da parte di tutti.

I VINCITORI

La gara femminile è stata vinta da Claudia Gelsomino (P.B.M. Bovisio Masciago) in 1:46:11, su Stefania Pulici (Brontolo Bike) e Cristina Gogna (Atl. Verbano). Al maschile si impone Andrea Soffientini (Dinamo Sport) in 1:28:44 su Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) e Lorsi Mandelli (Pol. Carugate). Gruppo più numeroso ai locali Runner Varese che si aggiudicano anche il trofeo alla memoria di Enrico Arcelli, medico e preparatore atletico di grande livello, figura conosciuta a livello mondiale.

ATLETICA E AMBIENTE

Grande curiosità attorno al plogging, un modo diverso di approcciare l’attività fisica che strizza l’occhio alla tutela ambientale. Il giro del lago di Varese ha rappresentato la prima gara qualificante per il campionato mondiale della specialità. Erano 409 iscritti alla gara competitiva, partiti e arrivati, in 371, mentre erano 270 gli iscritti tra la gara non competitiva e la 8 chilometri.

Una grande manifestazione sportiva la cui riuscita è sempre affidata ai tanti volontari e agli sponsor tra cui: Regione Lombardia, Elmec informatica, Tigros, Whirlpool, ARS Medical, Enervit, iovedodicorsa-Ciao Runner, Bonini Assicurazioni, ARS Occhiali, CRAL Whirlpool, AVIS Biandronno, Gruppo Novauto, Associazione Italiana Celiachia Lombardia, ProLoco Gavirate e Varese Sport Commission.