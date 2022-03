A Caravate una raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini

Il comune di Caravate organizza una raccolta di beni di prima necessità da destinare ai profughi ucraini. La raccolta è in programma per venerdì 11 marzo, dalle 14 alle 17 e sabato 12 e domenica13, dalle 10 alle 15.

Il punto di raccolta è nell’Area Verde di Via Leopardi. Si chiede di portare: acqua ossigenata, garze e cerotti, cotone idrofilo, pannolini per bambini e adulti, prodotti per igiene personale, salviette per bambini, traverse, bande elastiche, guanti monouso, disinfettanti, farmaci anti dolorifici, farmaci anti infiammatori, farmaci antipiretici, abiti caldi, sciarpe, cappelli, coperte, giocatoli, generi alimentari, pasta, riso, tonno e scatolame, olio, marmellate, the, caffè, biscotti e fette biscottate.