A Caronno Pertusella i bambini della scuola Cardinal Colombo tendono mani e cuori ai bimbi ucraini

Raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per i bimbi della scuola materna Cardinal Colombo di Caronno Pertusella. Un’iniziativa solidale a sostegno della popolazione ucraina promossa dalle maestre della scuola, in collaborazione con le famiglie, per far comprendere ai bambini, attraverso un concreto gesto di solidarietà, il difficile momento che i loro coetanei ucraini stanno attraversando, in seguito all’invasione militare russa iniziata lo scorso 24 febbraio.

«I piccoli non solo hanno sensibilizzato i genitori nel portare i generi di prima necessità a scuola, ma sono stati attivati, secondo le loro possibilità, ad aiutare a preparare gli scatoloni che, caricati sul tir, partiranno nei prossimi giorni – spiegano dalla scuola -. Ci auguriamo che tante altre mani e altri cuori, oltre a quelle dei bambini, possano fermare questa violenza e questo dolore affinché possa sorgere una nuova alba di pace». I materiali raccolti in queste settimane saranno portati in Ucraina dai volontari dell’associazione Mir i Dobro di Viggiù, nata durante gli anni del conflitto nella ex Jugoslavia proprio per aiutare ed essere vicini alle popolazioni devastate dalla guerra. Il convoglio si muoverà in territorio ucraino anche grazie alla collaborazione con la Caritas locale, che ha organizzato una rete di aiuti sul territorio ucraino.