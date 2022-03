A Castellanza il concerto del Quartetto Adorno “Dedicato a Ludwig”

È il Quartetto Adorno il protagonista di Dedicato a Ludwig, il concerto – omaggio a Beethoven che domenica 13 marzo (ore 16) inaugura al Teatro di via Dante la rassegna Ladri di Note – Classica a Castellanza.

Nata dalla collaborazione fra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castellanza e la Fondazione Società dei Concerti di Milano, la rassegna coinvolge il pubblico chiamandolo a scegliere il preferito tra i brani o i movimenti del concerto appena ascoltato, che sarà riproposto come bis. Un’esecuzione live unica che la Società dei Concerti registrerà e invierà per e-mail agli spettatori: l’ascolto dal vivo, per sua natura estemporaneo e irripetibile, verrà così rubato e immortalato, per permettere di riassaporare l’emozione vissuta in teatro.

Il Quartetto Adorno è riconosciuto a livello internazionale per le esecuzioni impeccabili, il suono potente, la passione e l’energia con cui restituisce al pubblico i grandi capolavori per quartetto d’archi. Dopo i Premi al Concorso Internazionale Borciani nel 2017, ha inanellato una serie di successi e di riconoscimenti internazionali che lo collocano tra gli ensemble più richiesti, con collaborazioni prestigiose che vanno da Louis Lortie a Alessandro Carbonare, da Paul Badura-Skoda a Paul Meyer, fino a Miguel Da Silva, Danilo Rossi e Bruno Canino.

Il costo del biglietto, acquistabile online sul sito www.soconcerti.it o il giorno del concerto previa prenotazione, è di 5 euro. Si ricorda che, in accordo con le attuali disposizioni governative, è possibile assistere al concerto esclusivamente se provvisti di Super Green Pass e mascherina FFP2.