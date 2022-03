A Nerviano l’ultimo saluto a Concetta Lo Cicero: «Ha dato tutta se stessa alla famiglia»

Una chiesa gremita, un lungo applauso e una nuvola di palloncini bianchi. Così Nerviano ha dato l’ultimo saluto a Concetta Lo Cicero, la 69enne affetta da Alzheimer scomparsa dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Castellanza e ritrovata morta nei giorni scorsi nei boschi tra Legnano e Rescaldina grazie alla segnalazione di un frequentatore dell’area.

«La nostra sorella era forse ancora un po’ giovane, ma quando la morte ci chiama non c’è niente che la possa sopraffare e di fronte alla morte, soprattutto dei nostri cari, rimaniamo sgomenti, sbalorditi, dispiaciuti – ha sottolineato il sacerdote durante l’omelia -. Non ho conosciuto Concetta, ma ho capito che era una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla sua casa e alla sua famiglia, al marito e ai quattro figli. Di fronte ad una donna, una mamma che ha dato tutta sé stessa cosa si può aggiungere? Unicamente un pensiero prezioso, quello per cui siamo qui radunati in questa chiesa: non siamo in una piazza qualsiasi, siamo nella casa del Signore, stiamo cercando il saluto cristiano attraverso l’eucaristia che ci prepara alla Pasqua di Gesù, alla sua morte e risurrezione».

Di Concetta Lo Cicero si erano perse le tracce dopo che la donna era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza. Subito erano scattate le ricerche, che purtroppo non avevano però dato alcun esito. Poi il tragico epilogo.