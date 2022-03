A Sesto Calende una settimana di esercizi spirituali di Quaresima

Per avvicinarsi alle festività del triduo pasquale a Sesto Calende la comunità pastorale Sant’Agostino organizza una settimana di esercizi spirituali di Quaresima.

Dal 3 al 9 aprile, in presenza della Madonna di Batnaya, statua proveniente dalla Piana di Ninive (Iraq) ora venerata come pellegrina dopo esser stata profanata nel 2014 dall’ISIS, la comunità cattolica propone per i fedeli otto giornate di preghiera, adorazione del rosario e di incontri, come l’evento conclusivo, dal titolo “Ricostruzione, ritorno e rinascita: speranze e sfide per i cristiani in Iraq a 5 anni dall’Isis”, incontro-testimonianza a cura di don Steven Esaam Yako Azabo che si terrà sabato 9 aprile su zoom.

IL PROGRAMMA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI

DOMENICA 3 APRILE:

ORE 21: Arrivo della statua della Madonna a San Bernardino, vesperi presieduti dal Monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della zona di Varese.

LUNEDI’ 4 APRILE:

ORE 8.45: Santo Rosario e Messa, a seguire adorazione eucaristica e possibilità di confessioni fino alle 10.30

15.30: Coroncina della Divina Misericordia, Adorazione eucaristica per i gruppi parrocchiali

21: Messa presieduta da padre Mario Piatti per tutta la comunità pastorale e in particolare per il consiglio pastorale, il consiglio affari economici e il gruppo liturgico

MARTEDI’ 5 APRILE:

ORE 8.45: Santo Rosario e Messa, a seguire adorazione eucaristica e possibilità di confessioni fino alle 10.30

15.30: Coroncina della Divina Misericordia, Adorazione eucaristica per i gruppi parrocchiali con le suore

21: Messa presieduta da Don Fabrizio Corono per tutta la comunità pastorale, con i sacerdoti e i fedeli di Castelletto Ticino.

MERCOLEDI’ 6 APRILE:

8:45: Santo Rosario e Messa, a seguire adorazione eucaristica e possibilità di confessioni fino alle 10.30

15:30: Messa per i malati con unzione degli infermi.

21: Messa presieduta dal decano don Maurizio Villa per tutta la comunità pastorale, con i sacerdoti e i fedeli del Decanato di Sesto Calende

GIOVEDI’ 7 APRILE:

8:45: Santo Rosario e Messa, a seguire adorazione eucaristica e possibilità di confessioni fino alle 10.30

14:30-17:30: Incontri di preghiera per tutti i bambini del catechismo.

21: Processione dall’Abbazia a San Bernardino con il Crocifisso miracoloso presieduta da don Luca Corbetta, parroco di Sesto Calende

VENERDI’ 8 APRILE:

8:45: Santo Rosario e Via Crucis, a seguire adorazione eucaristica e possibilità di confessioni fino alle 10.30

15:30: Via Crucis e confessioni

21: Via Crucis, testimonianza dei coniugi Reggiori e consacrazione dei ragazzi e dei giovani a Maria.

SABATO 9 APRILE:

8:45: Santo Rosario e Messa.

17:30 Messa di chiusura degli esercizi spirituali, presieduta da Monsignor Francesco Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino Marche, con consacrazione eucaristica della comunità pastorale al Cuore Immacolato di Maria

21: Incontro “Ricostruzione, ritorno e rinascita: speranze sfide per i cristiani in Iraq a 5 anni dall’ISIS”: Testimonianza di don Steven Esaam Yako Azabo, ex parroco a Batnaya, diocesi Caldea di Aloqosh, Iraq. L’incontro sarà su Zoom, per partecipare scrivere al numero 3473249783