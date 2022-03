A Taino il Teatro dell’Olmo e il municipio si rifanno il look

A Taino il Teatro dell’Olmo e il Municipio sono pronti per un “restyling”. Attraverso un bando di rigenerazione urbana per il paese sulle colline del Verbano sono in arrivo da Regione Lombardia 500mila euro, una cifra che permetterà di dare “nuova linfa” a due dei più importanti edifici di Taino.

Non solo le grandi città come Busto Arsizio e Gallarate, nel Varesotto anche paesi più piccoli – 48 i Comuni in totale (qui l’articolo con l’elenco completo e i singoli progetti) – hanno infatti beneficiato dei quasi 200milioni complessivi messi a disposizione dalla Regione per la riqualificazione di centri ed edifici storici.

«Risorse preziose che garantiranno una seconda vita nel centro storico insieme all’illuminazione del Parco di Giò Pomodoro dello scorso anno e l’area fitness, progetto vincitore del bilancio partecipativo, e il chiosco comunale, il cui inizio dei lavori è in programma proprio in questi giorni» commenta l’amministrazione comunale che per il Teatro dell’Olmo e del municipio ha previsto un progetto da 666mila euro, 500 dei quali stanziati a fondo perso da Regione.

Nello specifico, il – doppio – intervento prevede la riqualifica delle facciate del municipio e del teatro, dove sarà allargato il palco e verrà rinnovato l’impianto condizionatore e luci. Inoltre, fa sapere l’amministrazione, l’area parcheggi difronte al municipio verrà rimessa a punto, in modo tale da creare una nuova piazzetta tra il palazzo municipale, la scuola e il teatro. Previsti infine tra gli interventi nel centro storico anche la realizzazione di un nuovo magazzino per gli operai comunali.