Accordo tra Alfa e Camera Condominiale di Varese per diffondere nei condomìni la cultura dell’acqua

La Camera Condominiale di Varese e Alfa Srl hanno siglato martedì 15 marzo un accordo di collaborazione che prevede, tra le altre cose, uno scambio di informazioni continuo per quanto riguarda le problematiche legate al servizio idrico.

In particolare, Alfa si impegna a fornire strumenti di formazione per gli amministratori condominiali in merito alle loro competenze e responsabilità sulla qualità dell’acqua “post contatore”, cioè nelle reti di distribuzione interne agli edifici, e a informare l’Associazione sulle tematiche più rilevanti che possano essere d’interesse per gli associati.

Da parte sua Camera Condominiale Varese favorirà incontri e momenti di confronto, collaborerà alla stesura di questionari e intraprenderà le iniziative più idonee per rendere proficua questa collaborazione su un tema di grande interesse per chi svolge la professione di amministratore condominiale.

«Nelle scorse settimane, sempre sul tema della qualità dell’acqua, abbiamo svolto dei webinar con i sindaci della provincia per informarli riguardo le loro responsabilità e competenze – spiega il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – ed ora siamo lieti di avviare questa collaborazione anche con Camera Condominiale Varese, perché credo sia utile sia a loro che a noi per rendere più efficace il nostro servizio. È un accordo importante per divulgare la cultura dell’acqua: un suo uso consapevole è strategico e fondamentale, e l’accordo con Camera Condominiale ci permetterà di raggiungere un maggior numero di persone, in un momento, tra l’altro, dove stiamo facendo cambiamenti importanti: il nostro scopo, appena possibile, è quello di passare da 200 tariffe diverse in provincia a una sola per tutti»

«Siamo onorati di contribuire al miglioramento di questo servizio, per il benessere di tutti i cittadini e per un aspetto di professionalità, sempre più competente dei suoi associati – ha commentato Andrea Leta, Direttore Generale di Camera Condominiale Varese – L’accordo ci darà la possibilità di comunicare più velocemente con Alfa e poter trasmettere più chiaramente le tematiche legate all’acqua».

Come accordo a lungo respiro, verrà inoltre fornita nel tempo una formazione gratuita per gli amministratori di condominio di Camera Condominiale Varese.