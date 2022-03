Alle commissioni del Senato le audizioni sul nuovo accordo sui frontalieri

Prosegue a Roma l’iter verso l’approvazione dell’accordo fiscale sulla tassazione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.

Nella giornata di oggi, martedì 8 marzo, sono in programma le audizioni informali alle commissioni del Senato con i rappresentanti dei Sindacati frontalieri svizzeri e italiani e dell’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera. In questa fase sono coinvolti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Esteri e Finanze. Questo tipo di audizioni prevede il confronto tra le Commissioni ed altri soggetti estranei all’attività parlamentare e sono necessari per acquisire gli elementi utili a decidere in merito al tema trattato.

Il cammino dell’accordo prosegue quindi in Italia dopo il via libera definitivo ottenuto dal Parlamento elvetico: nei giorni scorsi era arrivato il consenso dal Consiglio Nazionale, la camera bassa del Parlamento svizzero mentre il Consiglio degli Stati lo aveva accolto già nel dicembre scorso.

Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal consigliere federale Ueli Maurer (responsabile del Dipartimento federale delle finanze) la procedura per l’approvazione potrebbe concludersi entro fine mese.