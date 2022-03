Addio a Sebastiano Leonardi, per 18 anni in servizio tra i Carabinieri di Varese

È scomparso domenica 27 marzo Sebastiano Leonardi, sottotenente dei Carabinieri di origini siciliane ma trasferitosi a Varese sin dalla fine degli anni Sessanta per ragioni di servizio. Leonardi, classe 1936, era stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Circolo a causa di un’insufficienza respiratoria dal quale non si è purtroppo ripreso.

Nato ad Acireale, in provincia di Catania, entrò in servizio nell’Arma nel 1958 e dopo aver ricoperto i primi incarichi in Sicilia, a Napoli e a Roma venne trasferito a Varese e assegnato all’Ufficio Trasmissioni con il maresciallo Rosario Deiana. Un servizio durato sino al 1986, anno del congedo.

Sposato con Maria Grazia dal 1966, Leonardi ha avuto due figli: Alessandra è docente al “Manzoni” di Varese mentre Roberto, a sua volta militare dell’Arma, è da sei anni il presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

I funerali si terranno martedì 29 marzo nella chiesa parrocchiale di Biumo Inferiore. Alla famiglia Leonardi le condoglianze della redazione e dei lettori di VareseNews.