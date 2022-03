Adesivi personalizzati: i servizi di stampa online di BIZAY

Gli adesivi personalizzati, continuano ad essere un elemento da non sottovalutare fra gli strumenti di marketing disponibili per promuovere la propria marca.

Infatti, uno sticker promozionale è senza dubbio un prodotto molto versatile: è facile da distribuire, non comporta una spesa eccessiva e offre la possibilità di diffondere un brand rapidamente e in un territorio molto ampio, anche a notevole distanza dalla propria sede, al di fuori della propria zona di riferimento.

In più, un adesivo pubblicitario, se progettato con accuratezza, consente, semplicemente lasciandolo esposto, di mettere in risalto e promuovere un’attività commerciale, un prodotto o un servizio con lo stile e il design preferiti, così come di trasmettere le informazioni che si desidera rendere note: orari di apertura, modalità di contatto e ogni genere di messaggio informativo o promozionale.

Per distribuire sticker accattivanti, perfetti per ogni contesto e situazione, puoi affidarti a Bizay.it: infatti, qui puoi stampare degli adesivi on line di ottima qualità in modo semplice e veloce, scegliendo in pochi click formato, dimensioni, colori e quantità.

Del resto, BIZAY è un’azienda che da sempre investe nell’innovazione, offrendo servizi grafici online eccellenti e, al tempo stesso, progettando e realizzando un’ampia gamma di prodotti personalizzati indispensabili per promuovere il brand, tra cui appunto anche gli sticker.

Tutti gli sticker personalizzati di BIZAY

BIZAY realizza per aziende e liberi professionisti numerose tipologie di adesivi personalizzati, che possono essere applicati facilmente su moltissime superfici: per esempio, si va dalle scatole di cartone, ai sacchetti, passando per le confezioni regalo e le buste.

Con BIZAY è possibile optare anche per sticker perfetti per i vetri dell’auto, le scrivanie, le cover del cellulare o del notebook, così come per le borse, gli zaini, le bottiglie termiche, nonché le vetrine e le pareti.

Il tutto con la possibilità di richiedere sempre, laddove necessario, progetti realizzati interamente su misura da designer altamente qualificati.

In base alle dimensioni e alla forma, gli adesivi possono essere personalizzati con il logo aziendale, uno slogan pubblicitario oppure alcuni dati dell’azienda o della propria attività professionale.

Dagli adesivi per auto alle decalcomanie per vetrine

Gli adesivi personalizzati da applicare agli autoveicoli sono un ottimo strumento sia per promuovere un’attività, sia per trasmettere informazioni, ad esempio un numero verde per contattare uno specifico servizio.

Questo tipo di prodotto richiede una progettazione grafica accurata non solo per i contenuti ma anche per la forma, che deve adattarsi all’autoveicolo a cui l’adesivo è destinato. Le proposte di BIZAY possono essere realizzate in materiali diversi, dal vinile per veicoli a quello in vetro perforato, con colori resistenti agli eventi atmosferici e, in caso di necessità, risultano facilmente removibili senza lasciare tracce.

Gli adesivi murali e le decalcomanie per le vetrine e le pareti divisorie in vetro, invece, sono ideali per trasmettere tutte le informazioni relative al proprio marchio e alla propria attività direttamente ai visitatori. Per chi entra nella reception di un’azienda o passa davanti ad una vetrina, un adesivo dalla grafica elegante e dai colori scelti in armonia con il brand, costituisce un elemento di forte impatto visuale e un dettaglio di eleganza.

In questo caso, BIZAY permette di scegliere, per esempio, tra sticker in PVC elettrostatico, bianco o trasparente, oppure in vinile, con la possibilità di valutare proposte dorate, argentate, trasparenti, così come lucide e opache.

I vantaggi di stampare adesivi personalizzati con BIZAY

L’obiettivo di BIZAY è quello di offrire ad aziende e liberi professionisti la possibilità di stampare adesivi online avvalendosi di un servizio di qualità elevata, curato in ogni dettaglio con professionalità, ad un costo realmente conveniente e vantaggioso.

Questa possibilità è dovuta alla scelta di adottare metodi di produzione e tecnologie all’avanguardia, che consentono all’azienda di riunire diversi ordini insieme così da risparmiare sui costi e abbassare i prezzi.

Questo sistema permette così di offrire una qualità più che eccellente, quale può essere quella della stampa offset in quadricromia, ad un prezzo decisamente inferiore alla media del mercato.