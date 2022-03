Adidas Next Gen di Varese: pronto il calendario delle partite alla Enerxenia Arena

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il basket del futuro di altissimo livello fissato a Varese per i primi tre giorni del mese di aprile, quando cioè l’Enerxenia Arena ospiterà un concentramento che mette in palio un posto per le Final Four dell’Adidas Next Gen Tournament, ovvero la cosiddetta “Eurolega giovanile”.

L’organizzazione del torneo è in capo alla Varese Academy, il club presieduto da Gianfranco Ponti, autonomo ma collegato con un accordo alla Pallacanestro Varese; in campo ci saranno otto formazioni under 18 provenienti da tutta Europa. Rispetto al programma originale va sottolineata una variazione: non ci sarà l’Olimpija Cedevita Lubiana, formazione della capitale slovena, che verrà sostituita dagli spagnoli del Casademont Saragozza (club nella cui formazione senior milita l’ex varesino Stan Okoye).

Due i gironi: nel primo (A) la Varese Academy sfiderà il Panathinaikos, gli altri spagnoli della Joventut Badalona e il NextGen Team formato da una selezione di giocatori italiani allenati dal leggendario Vasilis Spanoulis. Nel girone B invece ci saranno il PFYM Parigi, l’Olimpia Milano, il Ratiopharm Ulm (Germania) e appunto Saragozza. (foto in alto, la finale dell’ANGT di Belgrado vinta dall’Asvel Villeurbanne sulla Stella Rossa)

Il programma prevede che venerdì 1 e sabato 2 aprile vengano disputate le 12 partite di qualificazione con la formula del girone all’italiana: ogni squadra quindi affronterà le altre tre del medesimo raggruppamento. Domenica 3 aprile le finali tra squadre che hanno raggiunto la medesima posizione di classifica: il match per il titolo, tra le due vincenti dei gironi, andrà in scena dalle ore 18. Tutti gli incontri saranno disputati al palasport di Masnago che diventerà così la capitale europea del basket giovanile e sarà utilizzato (finalmente) alla sua massima portata così come era stato concepito in occasione dell’ultimo intervento di restauro nel quale sono stati aggiunti spogliatoi proprio per far fronte a questo tipo di impegni.

Di seguito, dunque, il programma completo dell’ANGT di Masnago. In neretto gli impegni della Varese Academy padrona di casa.

VENERDÌ 1 APRILE 2022

10:00 Ratiopharm Ulm (Ger) – Casademont Zaragoza (Spa)

12:00 PFYM INSEP Paris (Fra) – AX Armani Exchange Milano (Ita)

14:00 Panathinaikos OPAP Athens (Gre) – Joventut Badalona (Spa)

16:00 Varese Academy (Ita) – Next Generation Team Varese

18:00 Ratiopharm Ulm (Ger) – AX Armani Exchange Milano (Ita)

20:00 PFYM INSEP Paris (Fra) – Casademont Zaragoza (Spa)

SABATO 2 APRILE 2022

10:00 Next Generation Team Varese – Panathinaikos OPAP Athens (Gre)

12:00 Varese Academy (Ita) – Joventut Badalona (Spa)

14:00 Casademont Zaragoza (Spa) – AX Armani Exchange Milano (Ita)

16:00 PFYM INSEP Paris (Fra) – Ratiopharm Ulm (Ger)

18:00 Joventut Badalona (Spa) – Next Generation Team Varese

20:00 Varese Academy (Ita) – Panathinaikos OPAP Athens (Gre)

DOMENICA 3 APRILE 2022

12:00 4a Girone A – 4a Girone B (finale 7° posto)

14:00 3a Girone A – 3a Girone B (finale 5° posto)

16:00 2a Girone A – 2a Girone B (finale 3° posto)

18:00 1a Girone A – 1a Girone B (finale 1° posto)