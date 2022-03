Ai domiciliari, litiga col padre ed esce per la boccata d’aria: arrestato a Varese

«Non ce la facevo più a stare in casa con mio padre col quale avevo appena litigato. Così ho preso la bici e sono uscito per una boccata d’aria». Ma il ventenne varesino ai domiciliari accusato di tentata rapina a Milano non ha fatto i conti coi carabinieri che l’hanno individuato, riconosciuto e arrestato.

Così questa mattina, giovedì 31 marzo è finito di fronte al giudice di Varese con rito direttissimo, ed ha addotto queste dichiarazioni come unica giustificazione per il proprio comportamento.

Difeso dall’avvocato Luca Marsico il ragazzo, classe 2003 ha ammesso le sue responsabilità adducendo le giustificazioni durante un’udienza veloce nella quale l’arresto è stato convalidato; la procedura consente difatti in alcuni casi al difensore di chiedere i “termini a difesa“ per meglio conoscere i profili della vicenda e organizzare la difesa, così l’udienza è stata aggiornata a ottobre.

Il ragazzo è stato condotto nuovamente nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.